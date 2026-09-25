La Bolsa de Cereales impulsó un espacio de encuentro con jóvenes para acercarlos a la cadena agroindustrial

La Bolsa de Cereales realizó el Espacio Eslabón Joven, una propuesta especialmente diseñada para generar un ámbito de intercambio, conocimiento y participación con jóvenes vinculados al sector agroindustrial.

La actividad se desarrolló en el marco del Lanzamiento de la Campaña Gruesa 26/27 y contó con la participación de representantes de distintas agrupaciones de estudiantes universitarios y organizaciones juveniles vinculadas a la Red Joven del Agro, entre ellas Agro Di Tella, Agro UTDT, Aapresid Joven, Ateneo CRA, Ateneo SRA, Jornaderos Agro, Juventud Coninagro, LAI y Tramma Connect.

El encuentro forma parte de las acciones orientadas a estrechar el vínculo y generar instancias para que las nuevas generaciones conozcan de primera mano las actividades que conviven dentro de la Bolsa de Cereales y se lleven una mirada integral sobre su funcionamiento.

Durante el primer bloque, denominado “Recorrido por los eslabones de la cadena agroindustrial”, representantes de diferentes sectores compartieron la especificidad de sus tareas y las expectativas con los jóvenes profesionales.

El segmento dedicado a Semillas contó con la participación de Alfredo Paseyro, director ejecutivo de ASA, y Lucas Amadeo, gerente de Relaciones Institucionales de GDM.

En el eslabón Productor, participaron Berardo Vignatti, presidente de CARSFE, y Francisco Flores Iglesias, presidente de Ateneo CRA. Por el sector Acopiador, estuvo presente Eliana Martin, gerente de Recursos Humanos de Tomás Hnos.

El recorrido continuó con Jorge La Salvia, gerente del Centro de Corredores, en representación del eslabón Corredor, y Santiago Juanche, de la Gerencia Jurídica de la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales, por el segmento correspondiente a Cámara Arbitral.

A su vez, Margarita Escuder, de Recursos Humanos de COFCO International, aportó la mirada del Exportador, mientras que Mariana Pellegrini, de A3 Academia, abordó el funcionamiento del Mercado.

El recorrido concluyó con la participación de Ramiro Costa, gerente general de la Bolsa de Cereales, quien presentó la perspectiva de la propia institución dentro de la cadena agroindustrial y destacó el uso de la tecnología transversal en toda la cadena de valor del agro, y resaltó que el sector se compone de una red que se compone de personas de los más diversos perfiles profesionales, que se capacitan día a día.

Todos los referentes coincidieron en que la pasión y el relacionamiento son el verdadero diferencial para crecer en el sector: apasionarse por lo que a cada uno le gusta es lo que impulsa el desarrollo profesional, junto con animarse a vincularse con las personas y mantener una actitud de escucha y aprendizaje constante.

De esta manera, los jóvenes tuvieron la posibilidad de conocer, en una misma jornada, la diversidad de actividades, perfiles profesionales y vínculos que articulan el entramado agroindustrial.

Talento, competencias y oportunidades

El segundo bloque de la jornada estuvo destinado a trabajar sobre “Tu lugar en la cadena: autoconocimiento y empleabilidad”.

Luego de conocer los diferentes eslabones y las oportunidades profesionales que ofrece el sector, la propuesta se enfocó en brindar herramientas para que los participantes pudieran reflexionar sobre sus propios intereses, talentos y competencias, y sobre las distintas posibilidades de inserción y desarrollo profesional dentro de la cadena.

Esta instancia estuvo a cargo de Federico Zinovich, de Recursos Humanos de Glimax, y Soledad Bruccieri, del área de Capacitación de la Bolsa de Cereales.

El Eslabón Joven propone, de esta manera, tender puentes entre quienes hoy se están formando y una cadena agroindustrial en movimiento que incorpora nuevas miradas, conocimientos y talentos para afrontar los desafíos del futuro.