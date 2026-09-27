Semana Angus de Primavera: Negros o Colorados, en que se diferencian

En el marco de la Semana Angus de Primavera que se desarrollo desde el lunes 21 y hasta este viernes 25 en el Centro de Convenciones Angus, ubicado en el Mercado Agro Ganadero de Cañuelas, Desde la raza, invitaron a periodistas agropecuarios a ser participes en presentar un reproductor Angus en la pista central del Centro de Convenciones, y donde se puso a prueba la capacidad de presentar un animal de estas características.

Al respecto el asesor privado en ganadería y Director de Angus, Juan Martin Ojea Rullan dio una masterclass ganadera a los comunicadores sobre la raza y las potencialidades, y surgió una gran pregunta: Porque Negros o Colorados.

En este sentido el destacado cabañero y asesor privado subrayo que es un trabajo que hacemos hace muchos años, es una pasión muy grande, y hoy estamos en una muy buena época. La verdad que en los últimos 2/3 años con viento a favor, como poder exportar. El precio vale hoy. La carne se ha valorado, no solo internamente sino a nivel mundial. La carne tiene un valor distinto, ya no es el cuco que era antes del problema (mito) de colesterol, sino que la proteína animal se ha valorado y en todo el mundo hoy la carne vale», indico.

Acerca del color de pelaje en la raza, y donde se destaca un mayor valor en la venta los animal Angus colorado, Ojea Rullan describió que históricamente ha predominado el negro, pero en los últimos 15/20 años, la variedad colorada se ha valorizado mucho, y vale porque el que quería comprar colorado tenía que pagar un poco más, pero se ha mejorado muchísimo. Antes sería un 90 / /10 %, hoy estamos en un 60/ 40″, estimo en su memoria.