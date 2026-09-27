Rosario: Productores Federados se alistan para su 112° Congreso: renovará autoridades con Sarnari perfilada para consolidar su conducción

La Federación Agraria Argentina informo que tiene todo listo para concretar los dias 29 y 30 de septiembre su 112° Congreso Anual Ordinario, la asamblea donde Delegados de filiales, cooperativas, centros de juventudes y grupos de mujeres rurales de todo el país evaluarán la gestión finalizada, trazarán la hoja de ruta gremial y van a definir a su autoridades, donde se prevee sea ratificada Andrea Sarnari al frente de la entidad.

Todo comenzara este martes 29 de septiembre a las 10:00 con el acto de apertura en la ciudad de Rosario, y adonde acudira, segun informaron, gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, además de autoridades nacionales, miembros del Consejo Directivo Central y dirigentes del sector agroindustrial.

Bajo el lema “Somos voces que transforman con historia en la tierra y firmeza en el presente”, la dirigencia federada encara una asamblea atravesada por los cambios tecnológicos y las demandas económicas de los pequeños y medianos productores en el plano nacional.

“Es un momento de mucho trabajo pero también de encuentro. Nos juntamos para diseñar y trazar el accionar gremial de la Federación Agraria para el próximo año de gestión. Buscamos poder mirar el futuro para nuestros jóvenes y para los productores, sin olvidar que tenemos mucho arraigo territorial y un camino marcado en el gremialismo agropecuario”, dijo Andrea Sarnari, Presidente de la Federación Agraria Argentina.

Cómo se eligen las autoridades

A diferencia de las elecciones políticas tradicionales, la Federación Agraria no oficializa boletas ni listas cerradas con meses de antelación. Las candidaturas a los cargos ejecutivos se mocionan y votan directamente en el recinto por los Delegados acreditados.

Martes 29 de septiembre: Elección de los directores territoriales que integran el Consejo Directivo Central en representación de los 16 distritos de la FAA, cuyo balance surge de las Asambleas Zonales previas. Miércoles 30 de septiembre: Votación en el piso del Congreso para elegir la conducción nacional, correspondiente a los cargos de Presidente, Vicepresidentes y Síndico.

Escenario político interno

Andrea Sarnari se convirtió en la primer mujer en presidir la FAA, fue en el Congreso 2024, fue ratificada en el 2025, y se estima que la actual conducción llega a este 112º Congreso, con un piso institucional fortalecido.

Debido a que el estatuto establece mandatos presidenciales de un año de duración, la cúpula ejecutiva se pone a consideración en cada Congreso Anual. Los miembros del Consejo Directivo Central están habilitados para la reelección, por lo que Sarnari puede ser reelegida por un nuevo período.