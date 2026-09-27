Obra eléctrica: la CEyS finalizó la primera etapa

Se completo esta semana la primera etapa de tendido eléctrico y que requirió cortes totales de calles para llevar adelante los trabajos, esto se dio en parte de Av. Urquiza, Santiago del Estero y Av. Avellaneda.

Conforme informaron desde la CEyS Mariano Moreno, a partir de ahora, resta completar el acondicionamiento y reparación de las calles intervenidas, con el objetivo de dejarlas en las mismas condiciones en las que se encontraban previamente. Estas tareas se realizarán de manera progresiva durante aproximadamente una semana, aclararon.

No habrá cortes totales de calles, aunque pueden registrarse intervenciones puntuales y momentáneas en algunos sectores.

La CEyS solicita a vecinos y conductores circular con precaución y respetar la señalización durante el desarrollo de estos trabajos.



La obra del tendido de un nuevo alimentador subterráneo de Media Tensión de 33 kV, de aproximadamente 1.700 metros, que realiza la Cooperativa Eléctrica de 9 de Julio que conecta la nueva Estación Transformadora de Urquiza y Agustín Álvarez con la sede central de la CEyS de Mendoza y Avellaneda.