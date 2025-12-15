Seis décadas de servicio a la comunidad: El Club de Leones 9 de Julio celebro su 60º aniversario

Este domingo 14 en horas del medio día, el Club de Leones 9 de Julio desarrollo su almuerzo con motivo de arribarse al 60º aniversario de su fundación, y que conto con el acompañamiento de fundadores, leones actuales, clubes de la zona y la señora Intendente Municipal, María José Gentile.

Además los leones locales contaron con la presencia del gobernador del distrito 05 León Gustavo Gil, Leones de las selvas de Chivilcoy, de Carlos Casares, Capilla del Señor, Bragado, Ensenada y Gral. Rodríguez e integrantes del Rotary club de 9 de Julio.

La ceremonia inicio con palabras por parte de la presidenta del Club de Leones 9 de Julio, Nancy Sosa, quien recordó los primeros pasos del Club, fundado en 1965 gracias al impulso del león fundador Héctor Tarantino y de otros visionarios, dijo. A lo largo de estos años, el club ha sido un pilar en la comunidad, con numerosas acciones que impactaron directamente en la calidad de vida de los vecinos», subrayo la dirigente del Club de Leones.

La jornada también conto con la participación de su León fundador, los convecinos Roberto Villa y la dama León Norma, quienes fueron reconocidos por sus pares.

Tambien la Intendente Gentile dejo sus palabras ante socios de la entidad leonistica; y luego se procedió a la entrega de reconocimientos a los Leones de mayor antigüedad en el servicio.