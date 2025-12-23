Seguridad: Se delinearon acciones entre el Municipio y Policía Comunal ante las fiestas navideña y de fin de año

Desde Municipalidad de 9 de Julio informaron que este martes se reunieron en la subsecretaría de seguridad de la Municipalidad de Nueve de Julio, autoridades policiales, de seguridad y Transito se reunieron con el objetivo de coordinar acciones preventivas y operativos especiales ante la proximidad de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Del encuentro participaron el subsecretario de Seguridad y Tránsito Walter Depaoli, el jefe de la Policía Comunal, Comisario Inspector Carlos Barrena; el jefe de la comisaría local, Comisario Juan José Dávila; y la Coordinadora general de tránsito y GUM, Daiana Molina.



Durante la reunión, segun informacion brindada, se definieron lineamientos de operatividad conjunta y se avanzó en la planificación de diversos controles en distintos puntos de la ciudad.

Asimismo, se abordó la metodología de implementación de la ordenanza aprobada por unanimidad en la sesión del Concejo Deliberante del pasado lunes 22, presentada por el Departamento Ejecutivo.

La normativa apunta a endurecer las sanciones, tanto económicas como mediante el secuestro definitivo de motovehículos, para quienes circulen en grupos generando disturbios y desmanes en la vía pública.

Desde el área de seguridad se destacó la importancia del trabajo articulado entre las fuerzas policiales, el área de tránsito y el GUM, con el objetivo de garantizar el orden, la convivencia y la seguridad de los vecinos durante las celebraciones de fin de año, reforzando la presencia preventiva y el cumplimiento de las normativas vigentes.