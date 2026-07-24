Femicidio en Merlo: asesinó a su pareja 18 años mayor, su propia hermana descubrió el crimen y se arrojó al tren Sarmiento

Un brutal femicidio sacude al partido bonaerense de Merlo. Carina Elizabeth Salcedo, de 50 años, fue asesinada a golpes y ahorcada dentro de su vivienda de la calle Formosa al 1500. El principal sospechoso del crimen era su pareja, Sergio Rodrigo Cuello, de 32 años, quien poco después se suicidó al arrojarse al paso de una formación del tren Sarmiento.

El crimen quedó al descubierto cuando la hermana de Cuello llegó a la vivienda y encontró a Salcedo asesinada. De inmediato dio aviso a la Policía, que constató que la víctima presentaba múltiples golpes en el rostro y tenía una chalina alrededor del cuello, elemento que habría sido utilizado para ahorcarla.

Los investigadores reconstruyeron que durante la noche anterior varios vecinos escucharon fuertes gritos y una discusión entre la pareja. Esos testimonios, sumados a los primeros elementos reunidos en la escena, apuntan a que Cuello asesinó a la mujer antes de escapar del lugar.

Después del ataque, el hombre caminó hasta las vías del ramal Merlo-Once del ferrocarril Sarmiento y se arrojó frente a una formación en movimiento. Murió en el acto como consecuencia del impacto.

Mientras peritos de la Policía Científica trabajaban en la vivienda para relevar pruebas, efectivos del Grupo Táctico Operativo analizaron las cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de reconstruir los movimientos del agresor antes y después del femicidio.

La causa quedó a cargo de la UFI N°12 del Departamento Judicial de Morón, que la caratuló como femicidio seguido de suicidio y ordenó la autopsia al cuerpo de la víctima.

Fuentes de la investigación señalaron además que no existían denuncias previas por violencia de género contra Cuello en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Merlo.

El suicidio del presunto femicida provocó importantes demoras en el servicio del tren Sarmiento durante gran parte de la mañana de este jueves, ya que las formaciones circularon únicamente entre Once y Castelar.