El Hogar «Santo Domingo de Guzman» recibio una importante donación del Club de Leones 9 de Julio

La Municipalidad de 9 de Julio y el Club de Leones informaron que el Hogar «Santo Domingo de Guzman», recibio una importante donación, la cual fue recibida por la Intendente Maria Jose Gentile y la directora del centro, Nancy Amado, junto a la secretaria de Salud.

La institución leonsitica entregó 50 colchones y 25 cubrecamas, un aporte que contribuirá a mejorar el confort y la calidad de vida de quienes viven en el hogar.

La entrega se concretó gracias al compromiso solidario del Club de Leones con la comunidad y representa una nueva acción en beneficio de instituciones locales. En este sentido, se suma a otras contribuciones realizadas anteriormente, como la donación de un ecógrafo para el CAPS Nuevo Alborada.

Agradecemos profundamente al Club de Leones por este nuevo gesto de solidaridad y por el permanente trabajo que lleva adelante en beneficio de nuestra comunidad. El compromiso y la colaboración de las instituciones intermedias resultan fundamentales para seguir construyendo, entre todos, una ciudad más solidaria y con mejores oportunidades para nuestros vecinos.