Seguridad: Desde el Municipio aseguran que la política en tránsito tiene positivos resultados al tiempo que descreen de lo que se publica sobre accidentes viales

En el marco de una rueda de prensa, se adelantó que fueron secuestrados numerosos moto vehículos identificados tras el choque a una pick up estacionada, que se había viralizado por redes; y que se aplicarán allanamientos y secuestros de los mismos.

Desde hace unos días se ha incrementado la queja de vecinos por el accionar de quienes, al mando de motocicletas de baja cilindrada, y en banda recorren en horas nocturnas, lo que está generando el malestar en los vecinos.

En ese sentido esta mañana durante una conferencia de prensa dada en la Municipalidad de Nueve de Julio, encabezada por el Secretario de Gobierno de la Municipalidad, procedió en primer lugar a presentar a la nueva coordinadora de Tránsito, Daiana Molina; quién sucederá en el cargo a Federico Medrano.

Junto a Aranda y Molina, también acompaño el sub Secretario de Seguridad y Tránsito, Walter Depaoli, donde ambos destacaron la trayectoria de la nueva funcionaria, quien fue anteriormente inspectora del área.

En contacto con los medios de prensa, Aranda destacó que se continuará con los lineamientos que se venían instrumentando en tránsito, tanto en lo que hace a operativos de control como a campañas de Educación Vial, reasegurando que esta política desplegada en materia de tránsito, tiene sus resultados.

Por su parte, Depaoli, se aboco a detallar que se han hechos operativos este último fin de semana, donde se secuestraron 43 moto vehículos (de la Redacción: No llego ningún informe ni de prensa municipal o de Policía Comunal sobre esa cantidad de secuestros), en su mayoría relacionados con el choque y huida de un motociclista y el grupo que lo acompañaba a una camioneta estacionada en la vía pública, que quedó registrado por cámaras de seguridad y se viralizó rápidamente en estos días, menciono el titular de la cartera de seguridad municipal.

Según Depaoli, “en base al trabajo realizado por el Centro de Monitoreo y la Policía Comunal, los partícipes de este hecho se encuentran individualizados y se ha activado el pedido de órdenes de allanamiento ante la Justicia para efectuar el secuestro de estas unidades”, señaló Depaoli.

En tanto, remarcó que se han realizado en lo que va del año un total de treinta acciones de esta naturaleza, controlando una problemática común que se presenta repetidamente en distintas ciudades, tanto de nuestra Provincia, como del resto del país”, remarco

Consultado sobre que pasa una vez secuestrada las motocicletas, se procede como marcan las leyes vigentes, se les exige a sus propietarios que las mismas cumplan con los requisitos establecidos parta su circulación, no presentando elementos adulterados, como por casos los escapes, y que cuenten con la correspondiente documentación; y tras efectuarse el pago de la multa, los mismos pueden recién en esa instancia ser retirados del depósito, explico.

En otro orden, el propio Depaoli cuestiono a ciertos datos inciertos donde quieren hacer creer que 9 de Julio, está inmersa en una situación de desastre total en tránsito, y no es así, defendió y según sus números, a lo que denomino los datos concretos de la realidad de los hechos, 9 de Julio tiene un promedio de entre 12/14 accidentes por mes, lo que no llega a un accidente por día, argumento. Los medios reflejan que los móviles de ambulancias van. Yo te digo que, en lesiones culposas, en octubre solo tuvimos dos accidentes.

Sin embargo, cuando se le consultó si esos son datos que pasan por el fuero judicial, dijo que si, y ante la consulta de aquellos accidentes en los que las partes arreglan mediante seguro, Depaoli, reconoció que eso también se ha dado, con lo que hay que reconocer que eso también es un accidente vial.

Educación vial

En este orden, el subsecretario de Seguridad y Tránsito destacó que se continúa con un intenso e incesante trabajo en los establecimientos educativos del distrito, habiéndose trabajado en lo que va del presente calendario escolar en un total de 10 escuelas, con distintos cursos; en los que se abordaron nociones básicas y se realizó una especial concientización sobre la importancia del uso del casco, teniendo en cuenta de que los educandos se convierten en agentes multiplicadores de estos conocimientos en sus propias familias.

Finalmente, indicó además que en cada uno de los encuentros se procede a la entrega de cascos a las familias de los alumnos que presenten necesidades para contar con este elemento obligatorio de seguridad para la circulación en moto.

Diagrama de trabajo de la Dirección de Transito

A su turno, Daiana Molina calificó como fundamental la tarea realizada en las escuelas con los niños del primer ciclo del nivel primario para afianzar conceptos de Educación Vial y uso del casco, fortaleciendo la concientización y la educación de los más pequeños en esta materia.

Por otra parte, comprometió todo su esfuerzo para dar continuidad a la tarea trazada también en la permanente aplicación de controles y operativos en diferentes puntos de la ciudad y el partido, en lo que hace al cumplimiento de las normativas vigentes y la aplicación de sanciones a quienes las infrinjan.