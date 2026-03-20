Según un estudio: el salario hoy compra unos 50 kilos menos de carne que con Cristina y Macri

Un informe privado da cuenta que en el gobierno de Javier Milei hoy el salario compra menos carne vacuna que durante las administraciones de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández. Hay una diferencia de unos 50 kilos o más con las gestiones de Cristina Kirchner y Macri y en torno de 20 kilos con Alberto Fernández. Quién abordó el tema es Diego Ponti, analista ganadero de AZ-Group, que hizo la evaluación con la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte). Consideró esto en pesos constantes, ya con el ajuste por la inflación. El trabajo también analizó que, luego de una racha alcista, el precio de la hacienda habría alcanzado un nivel de “estabilización”, aunque seguirá en un rango alto. La pérdida del poder adquisitivo y una situación complicada en la industria frigorífica, donde en muchos casos las empresas pagaron por valores que luego no pudieron trasladar al producto final, actuarían como freno a los valores.

El Ripte es un indicador, según la información oficial disponible sobre el tema, que precisa la remuneración promedio sujeta a aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que perciben los trabajadores que se encuentran bajo relación de dependencia y que han sido declarados en forma continua durante los últimos 13 meses en el sector público y el privado. Según se indicó, la publicación se lleva adelante hasta 45 días de finalizado el período correspondiente.

Según el relevamiento, para la segunda presidencia de Cristina Kirchner el promedio de la Ripte en pesos constantes se ubicó en $2.245.996 y el promedio ponderado del kilo de carne también en pesos constantes en $13.947. Se adquirían en promedio 163 kilos. Vale recordar que su administración aplicó un fuerte control sobre las exportaciones y en los precios internos que le restaron incentivo a los productores ganaderos. Hubo valores bajos que, como ocurrió tras la liquidación de stock vacuno entre 2008-2011, luego dio paso a una estampida de precios.

Con Mauricio Macri, el promedio de la Ripte en pesos constantes fue de $2.095.955, el promedio del kilo de carne $12.304 y como promedio en el mandato del exjefe de Estado se compraban 171 kilos. En su gestión, Macri liberó exportaciones y no intervino el mercado como había hecho su antecesora.

Luego, con Alberto Fernández, el promedio de la Ripte bajó a $1.825.654, el promedio del kilo de carne saltó a $14.195 y se compraban en promedio 131 kilos. Alberto Fernández, vale recordar, reintrodujo cierres de exportaciones y, sobre el final del mandato, un sistema de control de siete cortes populares que no se podían vender al exterior.

Con Milei, en tanto, desde el 2024 el promedio de la Ripte está en $1.628.607, el promedio del kilo, siempre en pesos constantes, en $14.988 y se adquieren en promedio 112 kilos de carne. Milei desde su inicio de gestión removió todas las trabas a la exportación del gobierno anterior y avanzó en una desregulación de trámites para la actividad con foco en dotarla de mayor competitividad. Bajó retenciones del 9% a 5% en el caso de la carne de novillo. La carne de vaca, de gran salida a China, no paga derechos de exportación desde hace dos años. El criador ganadero vive un momento único de precios.

Siguiendo con el relevamiento de Ponti, el poder adquisitivo del salario, medido en términos de carne, se ha deteriorado de manera significativa. Así lo señaló: “Actualmente, el precio promedio de tres cortes de referencia alcanza los 18.000 pesos por kilo, frente a un valor histórico de 14.000 pesos, lo que actúa como un factor limitante para los consumidores en las carnicerías”. Su trabajo consideró estos tres productos: asado, bola de lomo y nalga.

Los precios del ganado se mueven al compás de la oferta de hacienda, la demanda en el plano local y en el mercado externo. En el mercado interno, el stock se redujo en 2,6 millones de cabezas en los últimos tres años en medio de contingencias climáticas como la sequía. En este marco, hoy la faena, según un informe de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (Ciccra) está entre los niveles más bajos de los últimos 47 años. Los precios de la carne se han venido posicionando por encima de la inflación en los últimos meses con una menor oferta de ganado. Las exportaciones se mantuvieron firmes con valores que el año pasado dejaron ingresos récord por US$3700 millones.

El precio promedio de tres cortes de referencia alcanza los 18.000 pesos por kilo, frente a un valor histórico de 14.000 pesos

En este contexto, Ponti explicó: “El salario promedio podía adquirir 150-170 kilos de carne vacuna por mes durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y de Mauricio Macri, luego cayó a 120-140 kilos durante la presidencia de Alberto Fernández y se derrumbó a 110 kilos en la actualidad”.

Para la consultora, el salario real muestra un deterioro en términos históricos, “situación que se refleja en el creciente nivel de morosidad de los hogares durante los últimos meses”.

Diego Ponti: “El salario promedio podía adquirir 150-170 kilos de carne vacuna por mes durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y de Mauricio Macri, luego cayó a 120-140 kilos durante la presidencia de Alberto Fernández y se derrumbó a 110 kilos en la actualidad”

Otra parte del informe de Ponti evaluó el valor de la hacienda. Al respecto, la consultora precisó que “luego de un recorrido alcista inédito para el precio de la hacienda desde finales del 2024, el escenario más probable para 2026 es la estabilización de valores en moneda constante, aunque en niveles relativamente altos”. AZ-Group agregó que “justificarían este comportamiento la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de la población y la situación delicada de la industria frigorífica, muy afectada por los elevados precios del novillo y por el retraso del tipo de cambio”.

En el trabajo se detalló que, mientras el precio de la hacienda aumentó 85% durante 2025, el valor de la carne vacuna al público subió 70%. Para la consultora, “esta diferencia muestra que la cadena comercial de abastecimiento interno se encuentra en una situación muy ajustada y que ha debido absorber parte del aumento en el precio de la hacienda en pie para poder continuar volcando carne al mercado interno”.

Mientras el precio de la hacienda aumentó 85% durante 2025, el valor de la carne vacuna al público subió 70%

“En este escenario, y con los actuales niveles salariales, resulta difícil pensar que los precios de la hacienda continúen escalando en moneda constante. Por el contrario, prevalece la percepción de que el mercado ya estaría agotando el recorrido alcista y podría encontrarse cerca de los máximos de este ciclo”, indicó.

Entre otros indicadores, Ponti recordó que el precio del novillo subió 42% desde las elecciones de octubre último mientras la inflación lo hizo 11%. En tanto, el valor del ternero es récord histórico con 4,50 dólares por kilo. Se trata de buenos precios para la producción, que viene aprovechando esa situación y muchos ganaderos buscan meter más kilos a los animales.

En el plano externo, recordó Ponti, China le puso cuotas a todo el mundo, incluida la Argentina con 511.00 toneladas. Estados Unidos, en tanto, amplió el cupo a 100.000 toneladas para la Argentina, que viene con buenas ventas.

“Más allá de ese contexto, la industria frigorífica exportadora nacional está en una condición compleja, con cuentas muy justas por el alto precio del kilo de novillo en gancho -6,3 dólares por kilo versus 5,7 de Uruguay y 4,4 de Brasil- y el tipo de cambio retrasado”, destacó la consultora.

Fuente e imágenes: La Nación Campo