Este mes cierra la inscripción
Fans de la Carne, el concurso al que se suman cada año centenares de chicos
Este año se desarrolla la 4ta. edición y los premios se conocen en el marco de la Exposición Rural de Palermo
Este año 2026 el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) en sus objetivos de llegar a productores, consumidores desarrolla su cuarto año consecutivo del Concurso «Fans de la Carne» , dirigido a alumnos del ultimo año del nivel primario y el primer año de Secundaria, con el objetivo que tanto este rango de edad y docentes contacten con una producción tan federal como es la ganadería y el uso de la carne como alimento.
Este próximo 29 de mayo cierra la inscripción de la edición 2026 y que tiene dar premios a escuelas ganadoras por provincias, al docente del grupo de estudiantes y un ganador nacional.
El Ing. Agr. Adrián Bifaretti, Jefe de Promoción Interna del IPCVA nos detalla en un dialogo en la Jornada A Campo del Instituto en Bordenave, en abril ultimo.
Participan desde 9 de Julio
Cabe destacar que desde 9 de Julio ya en la tercera edición un grupo de Alumnos del Colegio Los Ceibos se sumaron al Concurso, y para esta edición ya registraron su inscripción. En tanto que otros colegios también ya ingresaron a la web de Fans de la Carne para conocer acerca de la propuesta.
El objetivo de que se conozca la Cadena de Ganados y Carnes
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