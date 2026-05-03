Fans de la Carne, el concurso al que se suman cada año centenares de chicos

Este año 2026 el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) en sus objetivos de llegar a productores, consumidores desarrolla su cuarto año consecutivo del Concurso «Fans de la Carne» , dirigido a alumnos del ultimo año del nivel primario y el primer año de Secundaria, con el objetivo que tanto este rango de edad y docentes contacten con una producción tan federal como es la ganadería y el uso de la carne como alimento.

Este próximo 29 de mayo cierra la inscripción de la edición 2026 y que tiene dar premios a escuelas ganadoras por provincias, al docente del grupo de estudiantes y un ganador nacional.

El Ing. Agr. Adrián Bifaretti, Jefe de Promoción Interna del IPCVA nos detalla en un dialogo en la Jornada A Campo del Instituto en Bordenave, en abril ultimo.

Participan desde 9 de Julio

Cabe destacar que desde 9 de Julio ya en la tercera edición un grupo de Alumnos del Colegio Los Ceibos se sumaron al Concurso, y para esta edición ya registraron su inscripción. En tanto que otros colegios también ya ingresaron a la web de Fans de la Carne para conocer acerca de la propuesta.

El objetivo de que se conozca la Cadena de Ganados y Carnes

Bifaretti, subrayo que el Concurso busca en el nivel educativo se pueda conocer cada vez más de la cadena de ganados y carnes. Que se entienda de qué se trata esto. Según el interlocutor del IPCVA, a medida que vos te te alejas de del campo, de la zona rural, no se la conoce, no se la interpreta, no se la valora. Bueno, la idea es que los chicos vayan desde desde que están aprendiendo en escuelas primarias puedan saber que esto significa arraigo, producción, vinculación con todo el interior y bienestar socioeconómico, subrayo.