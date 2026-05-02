Pehuajó: Choque por alcance entre un auto y moto en ruta 5

Un siniestro vial se registró en la mañana de este viernes 1 de mayo en la Ruta Nacional 5, a la altura del kilómetro 380, en jurisdicción del partido bonaerense de Pehuajó, donde colisionaron dos motocicletas y un automóvil.

De acuerdo a la información brindada por Radio Mágica, el hecho se produjo por alcance e involucró a un auto conducido por una persona oriunda de Francisco Madero, mientras que en las motos se trasladaban vecinos de la ciudad de Pehuajó.

Como consecuencia del impacto -por las imágenes se especula que el auto chocó con su frente a las motos- varias personas debieron ser trasladadas al centro de salud para su atención, aunque se informó que no presentaban lesiones de gravedad.