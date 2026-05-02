Pehuajó: Choque por alcance entre un auto y moto en ruta 5
Un siniestro vial se registró en la mañana de este viernes 1 de mayo en la Ruta Nacional 5, a la altura del kilómetro 380, en jurisdicción del partido bonaerense de Pehuajó, donde colisionaron dos motocicletas y un automóvil.
De acuerdo a la información brindada por Radio Mágica, el hecho se produjo por alcance e involucró a un auto conducido por una persona oriunda de Francisco Madero, mientras que en las motos se trasladaban vecinos de la ciudad de Pehuajó.
Como consecuencia del impacto -por las imágenes se especula que el auto chocó con su frente a las motos- varias personas debieron ser trasladadas al centro de salud para su atención, aunque se informó que no presentaban lesiones de gravedad.
Tras la intervención de los servicios de emergencia, la circulación en la ruta fue normalizada y el tránsito quedó completamente liberado.
Radio Magica Pehuajo
Deja un comentario