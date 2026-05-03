Reclamos: Casi 300 mil millones de pesos puestos en el circuito financiero y no en obras del Rio Salado

Mientras productores de distintas regiones del país continúan esperando obras clave para prevenir inundaciones, el Gobierno nacional utiliza recursos del Fondo de Infraestructura Hídrica para inversiones financieras.

Así lo detalló el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su informe ante la Cámara de Diputados, donde precisó que el Fondo cuenta actualmente con “$34.922 millones en cuentas a la vista y $258.000 millones invertidos en LECAP con distintos vencimientos”.

Cabe recordar que el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica se financia a partir de una alícuota del 5% sobre la nafta y del 9% sobre el gas natural comprimido para uso automotor. Según lo establece la Ley 26.181, esos recursos deben destinarse al desarrollo de obras, mantenimiento y servicios vinculados a la infraestructura hídrica, la recuperación de tierras productivas y la mitigación de inundaciones, entre otros objetivos.

Sin embargo, tal como se desprende de la exposición oficial, una parte significativa de esos fondos no está siendo aplicada a los fines para los cuales fue creada la herramienta.

En ese contexto, la diputada bonaerense Silvina Vaccarezza fue contundente: “Es una vergüenza que Milei use los recursos del Fondo Hídrico para la timba financiera y no para realizar obras urgentes”.

La legisladora también puso el foco en el impacto territorial de esta decisión. Advirtió que mientras amplias zonas del interior enfrentan anegamientos y pérdidas productivas por la falta de infraestructura, los recursos que deberían destinarse a prevenir esas situaciones son derivados a instrumentos financieros.

“Hay una desconexión entre las necesidades del interior y las prioridades del Gobierno nacional. El uso de estos fondos para la especulación financiera es una burla para los productores que a pesar de la desidia y malicia del Gobierno Nacional siguen apostando e invirtiendo en el país”, afirmó Vaccarezza.