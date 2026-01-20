Segun el Consorcio ABC, en 2025, la faena vacuna cayó un 2,5%

La faena bovina cerró 2025 con una caída interanual del 2,5%, pese a mostrar en diciembre una leve recuperación mensual, según datos relevados por el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC).

Durante el último mes del año pasado se faenaron unas 1,132 millones de cabezas de ganado, un 7,6% más que en noviembre, aunque ese volumen resultó 8,9% inferior al registrado en diciembre de 2024, reflejando un nivel de actividad todavía por debajo del año previo.

En el acumulado anual, entre enero y diciembre de 2025 se procesaron 13,58 millones de bovinos, unas 350 mil cabezas menos que en 2024, con una baja explicada principalmente por la menor faena de hembras adultas y machos jóvenes.

El dato alentador es que se redujo la cantidad de hembras enviadas a faena, lo que denota una postura más proclive de los productores hacia la retención de vientres para aumentar el stock.

La producción de carne bovina acompañó la tendencia general a la baja. En diciembre alcanzó las 260 mil toneladas res con hueso, con una suba mensual del 5,5%, pero con una caída interanual del 7,4%, mientras que el total anual llegó a 3,143 millones de toneladas, un 1,1% menos que en el 2024.

Un dato que ofrece más optimismo es que la productividad por res creció un 1,4 %, con un promedio de peso a faena de 231,4 kilogramos lo que permitió amortiguar la baja a partir de una mejor eficiencia.