Secretaria de Salud: Informan que el Calendario Nacional de Vacunación se aplica en todo los CAPS

En el marco de las estrategias de prevención y promoción de la salud, el Calendario Nacional de Vacunación continúa desarrollándose en todos los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de planta urbana y en las diferentes localidades del interior del partido de Nueve de Julio.

Desde la secretaría de Salud se recuerda a la comunidad la importancia de mantener actualizados los esquemas de vacunación, una herramienta fundamental para prevenir enfermedades y proteger tanto a cada persona como al conjunto de la población.

Las vacunas correspondientes al Calendario Nacional son gratuitas y se encuentran disponibles en los CAPS, donde los vecinos pueden acercarse para consultar el estado de sus esquemas, completar dosis pendientes o recibir las vacunas indicadas según edad, condiciones particulares y grupos de riesgo.

La presencia de los CAPS en la planta urbana y en las localidades rurales permite fortalecer el acceso equitativo al sistema de salud, evitando que las distancias sean una barrera para completar los calendarios de vacunación.

Las vacunaciones se realizan de lunes a viernes de 8 a 18, por orden de llegada, en tanto que sólo se requiere inscripción previa para la vacunación de FHA.

Vacunas que integran el Calendario Nacional de Vacunación y se aplican en los CAPS

– Quíntuple bacteriana (Pentavalente): protege contra difteria, tétanos, tos convulsa, Haemophilus influenzae tipo b y hepatitis B.

– Poliomielitis (IPV/Salk): previene la poliomielitis.

– Neumococo conjugada: protege contra enfermedades causadas por neumococo, como neumonía, meningitis y sepsis.

– Rotavirus: previene las formas graves de gastroenteritis por rotavirus en bebés.

– Meningococo: protege contra enfermedades invasivas causadas por meningococo, como meningitis.

– Triple viral (SRP): previene sarampión, rubéola y paperas.

– Triple bacteriana celular (DTP): protege contra difteria, tétanos y tos convulsa.

– Triple bacteriana acelular (dTpa): refuerzo contra difteria, tétanos y tos convulsa, indicada especialmente en adolescentes y embarazadas.

– Varicela: previene la enfermedad y sus formas complicadas.

– Hepatitis A: protege contra la infección por el virus de la hepatitis A.

– Virus del Papiloma Humano (VPH): previene infecciones por tipos de VPH asociados a cánceres y lesiones precancerosas.

– Fiebre hemorrágica argentina: destinada a personas que viven o trabajan en zonas consideradas de riesgo.

– Antigripal: indicada para grupos definidos como de riesgo (embarazadas, adultos mayores, personal de salud y personas con determinadas condiciones).

– Campaña contra Virus Sincicial Respiratorio (VSR) hasta el 31/8: incorporada para embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación, con el objetivo de proteger a los recién nacidos frente a cuadros graves de bronquiolitis.