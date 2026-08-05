Municipio Cercano llega hoy miércoles 5 a la localidad de El Provincial

El programa Municipio Cercano llegará este miércoles 5 de agosto a la localidad de El Provincial, acercando servicios, asesoramiento y atención personalizada a los vecinos del distrito.

La jornada se desarrollará de 9 a 12 horas en la Delegación Municipal y contará con la participación de distintas áreas del municipio, con el objetivo de facilitar el acceso a trámites, consultas y acciones de promoción comunitaria.

Durante la mañana, el área de Educación Vial brindará charlas destinadas a estudiantes de los niveles primario y secundario, promoviendo la concientización sobre normas y hábitos seguros en la vía pública.

Por su parte, la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) atenderá consultas y reclamos vinculados a relaciones de consumo, mientras que la dirección de Gestión Ambiental llevará adelante encuentros educativos sobre separación de residuos, reciclado y cuidado del ambiente.

Asimismo, personal de Actividades Económicas y Producción recorrerá los comercios de la localidad para atender inquietudes de los comerciantes y avanzar con el relevamiento comercial. En paralelo, se realizarán visitas a instituciones locales para fortalecer el vínculo con la comunidad y actualizar la documentación correspondiente.

Además, se desarrollará una jornada de vacunación antirrábica destinada a perros y gatos, contribuyendo a la prevención y el cuidado de la salud animal.

En tanto, el área de Licencias de Conducir ofrecerá turnos para renovaciones y brindará capacitaciones a quienes deban realizar el trámite para obtener su primera licencia.

Además, desde esta oportunidad la dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual brindará asesoramiento general a los vecinos.

Con esta nueva jornada de Municipio Cercano, el Gobierno Municipal continúa acercando servicios y respuestas a cada localidad del partido, fortaleciendo el contacto directo con los vecinos y facilitando el acceso a las distintas áreas de gestión.