En Aapresid, la salud del suelo es un tema estratégico

La recuperación de los suelos degradados y el uso de nuevas herramientas para mejorar su manejo serán algunos de los ejes del Congreso Aapresid 2026. En ese marco, el miércoles 5 de agosto se realizará la charla “Del Diagnóstico a la Acción: innovación para mejorar la salud del suelo”, donde se presentará la Guía Técnica para la Recuperación de Suelos Degradados y el programa Soil Data Fusion de Syngenta, una iniciativa que busca integrar información y tecnologías para fortalecer la toma de decisiones en los sistemas productivos.

La actividad se desarrollará en el stand de Syngenta (Lote D-30), en el Centro Metropolitano de Convenciones de Rosario -Santa Fe- y reunirá a referentes del sector público y privado para analizar cómo la ciencia, la innovación y el trabajo articulado pueden contribuir a recuperar uno de los recursos estratégicos para la producción agropecuaria.

Entre los ejes del encuentro se destacará la presentación de la Guía Técnica para la Recuperación de Suelos Degradados, elaborada conjuntamente por Aapresid, el INTA, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y Syngenta. El documento reúne criterios técnicos y recomendaciones de manejo orientadas a promover prácticas que permitan recuperar la funcionalidad de los suelos en distintos ambientes productivos.

La propuesta surge en un escenario en el que la degradación de los suelos y la reposición insuficiente de nutrientes representan algunos de los principales desafíos para la agricultura argentina. Frente a este contexto, el intercambio entre instituciones públicas, empresas y productores aparece como un componente clave para generar soluciones basadas en evidencia científica.

Además de la presentación de la guía técnica, durante el encuentro se expondrá Soil Data Fusion, el programa desarrollado por Syngenta que incorpora inteligencia artificial para integrar múltiples fuentes de información y generar mapas de salud del suelo. La herramienta busca aportar diagnósticos más precisos que faciliten la planificación del manejo y el uso eficiente de los insumos.

La charla prevista para Aapresid buscará poner en común estos avances y mostrar cómo el conocimiento científico, las tecnologías emergentes y la cooperación institucional pueden convertirse en herramientas concretas para impulsar la regeneración de los suelos y consolidar sistemas agrícolas más resilientes y sostenibles.

La actividad