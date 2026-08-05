Se conocen cuales son los vencimientos de Tasas municipales
La Municipalidad de Nueve de Julio recuerda a los vecinos los próximos vencimientos de las tasas municipales correspondientes al mes de agosto de 2026.
El cronograma establecido es el siguiente:
Patente de Rodados: 10 de agosto
Red Vial: 10 de agosto
Seguridad e Higiene: 10 de agosto
Servicios Urbanos: 18 de agosto
Servicios Sanitarios: 18 de agosto
Desde el municipio se destaca la importancia de mantener las obligaciones al día, contribuyendo al sostenimiento de los servicios y al desarrollo de la comunidad.
Ante consultas o para mayor información, los vecinos pueden comunicarse vía WhatsApp al 2317-621234.
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