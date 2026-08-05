En Bolívar investigan un faltante de 15 vaquillonas. Pertenecen a la dirigente rural, Andrea Sarnari, presidente de Federación Agraria

La productora rural y presidente de la Federación Agraria Argentina, Andrea Sarnari dio a conocer en redes sociales el faltante de 15 vaquillonas angus negra, y faltan de un campo en el acceso a la localidad de Ibarra, partido de Bolívar

Se trata de un faltante del campo de la familia Sarnari e informo que que se anoticiaron cuando su padre fue al campo, en la mañana de ayer martes, a realizar sus labores.

El caso es investigado por la policía, luego de que el propietario haya realizado la denuncia en las últimas horas.

Sarnari que por estas horas lleva adelante una agenda de reuniones como presidente de Federacion Agraria, en el Congreso de Aapresid en la ciudad de Rosario.

Sarnari explicó que todavía no pudo determinar con certeza cómo ocurrió el hecho, pero todos los indicios apuntan a que los animales fueron sacados del lugar de manera intencional. El establecimiento no tiene vivienda ni personal permanente, tampoco cuenta con manga ni instalaciones preparadas para cargar hacienda.

“Nos faltan 15 vaquillonas, pero no podemos detectar si fue un robo. En el campo de los vecinos no están, mi hermano ya recorrió la zona y mañana va a seguir dando vueltas”, explicó al medio Bichos de Campo.

Siguen la hipótesis de que los animales se hayan escapado por un alambrado en mal estado aunque no se descartan que se trate de un robo. Este martes se realizó una búsqueda en el establecimiento, sin éxito, y la cual continúa el miércoles.