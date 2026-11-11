 Centro San Cayetano: Finalizo el Curso de Desarrollo de VideoJuegos

El Centro de Desarrollo Socio Productivo San Cayetano fue escenario de la presentación de los proyectos finales del curso de desarrollo de videojuegos, una propuesta de capacitación que permitió a los participantes adquirir herramientas y conocimientos para iniciarse en el diseño y la creación de contenidos digitales.

La formación estuvo a cargo de docentes de la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ) y culminó con la presentación de los videojuegos desarrollados por los alumnos, quienes pudieron mostrar los resultados del trabajo realizado durante el cursado.



Desde la organización destacaron tanto el compromiso de los estudiantes que llegaron a esta instancia como la calidad de los videojuegos realizados, y expresaron su satisfacción por los resultados alcanzados.

La capacitación se desarrolló en el marco del programa Centros Locales de Innovación y Cultura (CLIC), impulsado por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, en articulación con la UNPAZ.

Los contenidos incluyeron nociones de diseño lúdico, programación, narrativa y desarrollo de proyectos interactivos.

Como continuidad de esta experiencia, los proyectos podrían participar de una instancia de presentación a nivel provincial.

Desde el Municipio se manifestó la intención de acompañar a los jóvenes para facilitar su participación, en una oportunidad que permitirá compartir sus producciones con estudiantes de otros distritos y seguir profundizando su acercamiento a la industria de los videojuegos.