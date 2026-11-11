Encuentro Creativo: Reutilizan telas con un fin de formación

Con la participación de 16 mujeres de la comunidad, se llevó a cabo la primera jornada del Encuentro Creativo, una propuesta orientada a la confección de alfombras y mantas a partir de la reutilización de telas.

La actividad fue coordinada por la subsecretaría de Producción, a través de la Oficina de Empleo, en articulación con la secretaría de Desarrollo Comunitario, y tuvo una excelente convocatoria, promoviendo el intercambio de experiencias, la creatividad y el aprovechamiento de materiales textiles.

Debido a la buena respuesta, la propuesta tendrá una segunda jornada el martes 17 de noviembre, en el marco de la Semana Global del Emprendedor, con el objetivo de dar continuidad a este espacio de aprendizaje y fomentar nuevas iniciativas productivas.