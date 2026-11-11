Bunge y GDM anuncian la joint venture Enerseed para desarrollar oleaginosas innovadoras destinadas a materias primas para combustibles con bajas emisiones de carbono

Bunge (NYSE: BG), una empresa líder de agronegocios que conecta a los productores con los mercados de alimentos, nutrición animal y combustibles, y GDM, una empresa global de genética vegetal, anunciaron hoy la creación de Enerseed, una joint venture estratégica destinada a desarrollar oleaginosas innovadoras de alta calidad como materias primas para biocombustibles. La alianza acelerará el desarrollo y la comercialización de cultivos oleaginosos no tradicionales de próxima generación para el creciente mercado de combustibles renovables con bajas emisiones de carbono.

Enerseed combinará la experiencia de GDM en genética vegetal, mejoramiento genético, I+D, desarrollo de traits (características genéticas) y edición génica, con la escala global, las capacidades de procesamiento y el amplio acceso al mercado de Bunge. La colaboración está diseñada para respaldar una cadena de valor global integrada de punta a punta, desde el desarrollo de semillas innovadoras hasta el suministro eficiente de materias primas sostenibles a clientes de biocombustibles de todo el mundo. Se espera que los primeros proyectos de desarrollo de semillas comiencen en mercados específicos y que posteriormente puedan expandirse globalmente a otros mercados relevantes, a medida que evolucionen tanto los cultivos como las oportunidades comerciales.

“Desenvolverse en el escenario global actual requiere un enfoque estratégico y soluciones innovadoras que permitan abordar desafíos urgentes como la seguridad energética”, afirmó Julio Garros, director de Operaciones de Bunge. “La empresa conjunta de Bunge con GDM, líder en genética de oleaginosas con presencia global y un equipo de investigación experimentado, constituye un paso más en el trabajo de Bunge para contribuir a la descarbonización de las cadenas de suministro globales. Al aprovechar nuestras fortalezas complementarias, Bunge y GDM también pueden generar valor para los productores que produzcan materias primas con bajas emisiones de carbono, así como para los clientes de las industrias de nutrición animal, alimentos y combustibles”.

Enerseed se centrará en desarrollar un portafolio de cultivos oleaginosos no tradicionales con gran potencial. Estos cultivos ofrecen diversos beneficios ambientales, entre ellos, una mejor salud del suelo, una menor erosión, la fijación de nitrógeno y menores requerimientos hídricos. También benefician a los productores al generar opciones adicionales de cultivo, favorecer la diversificación y ayudarlos a obtener ingresos durante los períodos de barbecho, acceder a nuevas cadenas de valor y participar en oportunidades que ofrecen primas vinculadas a materias primas de menor intensidad de carbono y menores emisiones de carbono.

“En GDM, nuestro propósito es contribuir a la seguridad alimentaria global mediante la innovación genética. Esta empresa conjunta nos permite extender esa experiencia a nuevos cultivos y mercados que pueden respaldar la transición hacia una energía más sostenible”, afirmó Ignacio Bartolomé, CEO de GDM. “Al asociarnos con Bunge, podemos aplicar nuestra plataforma global de investigación y desarrollo, nuestra experiencia avanzada en mejoramiento genético, desarrollo de características y herramientas de edición génica para acelerar la innovación en materias primas con bajas emisiones de carbono y crear nuevas oportunidades para los productores y el resto de la cadena de valor”.

Enerseed se estructurará en torno a un modelo de licenciamiento abierto diseñado para ampliar el acceso a genética avanzada, técnicas de cultivo y aplicaciones de uso final. Al poner su propiedad intelectual a disposición de socios calificados y fomentar la colaboración entre empresas de semillas, universidades, instituciones de investigación, desarrolladores de tecnología y otros participantes del mercado, Enerseed busca impulsar el desarrollo y la comercialización a escala de materias primas con bajas emisiones de carbono.