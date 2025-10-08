Se trabajo en el recambio de tubos en ruta 65 y 70

Se realizó el recambio de alcantarillas y limpieza de canales para descomprimir la situación de El Tejar.

En la mañana de hoy, la Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la secretaría de Obras y Servicios Públicos, realizó trabajos de recambio de alcantarillas y limpieza de canales en la zona de Ruta Provincial 65 y Ruta 70 (Acceso a Carlos María Naón y El Tejar), donde se presenta, al igual que en otros puntos del distrito donde también se trabaja con dferentes maquinarias, una compleja situación hídrica.



Estas tareas permiten descomprimir la masa hídrica que rodea a la localidad de El Tejar, que se hallaba comprometida.