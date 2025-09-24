Se termino el veranito: El Gobierno informo que se cubrió los US$ 7.000 millones y le puso fin retenciones cero

Se llegó al monto previsto.

«Arca informa que se ha alcanzado la registración del cupo de siete mil millones de dólares previsto por el decreto 682/2025, por lo que se ha dado de baja la opción de registración de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) que se encuentren amparadas por el beneficio del citado decreto», anuncia el comunicado que difundió la ex AFIP.