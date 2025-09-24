24/09/2025   Agro

Se termino el veranito: El Gobierno informo que se cubrió los US$ 7.000 millones y le puso fin retenciones cero

ARCA anunció este miércoles que el campo vendió por 7.000 millones de dólares y, cubierto el cupo previsto, el Gobierno le pone fin a la medida de retenciones cero. La iniciativa duró apenas tres días hábiles desde su publicación en el Boletín Oficial.

Tras la decisión oficial de llevar a cero las retenciones a los principales granos y subproductos, el mercado exportador reaccionó de inmediato. En apenas tres días hábiles, se registraron Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) por US$ 4.180.908.362.

Se llegó al monto previsto.

«Arca informa que se ha alcanzado la registración del cupo de siete mil millones de dólares previsto por el decreto 682/2025, por lo que se ha dado de baja la opción de registración de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) que se encuentren amparadas por el beneficio del citado decreto», anuncia el comunicado que difundió la ex AFIP.

«A partir de ahora, solo podrán registrarse DJVE bajo el esquema vigente anterior al decreto 682/2025″, concluyó.

La baja de las retenciones a cero para los granos y la carne vacuna y aviar había sido una medida sorpresiva, con el objetivo de fortalecer las reservas del Banco Central.

