Se solicita a la poblacion dar con el paradero de un vecino de 9 de Julio

Desde Policía Comunal de 9 de Julio se informo que en la jornada de este domingo 26, radico una denuncia la convecina Carla Cosilovo en carácter de hermana de EDUARDO MARTIN COSILOVO de 36 años de edad, quien actualmente se encuentra viviendo en la Ciudad de Quilmes y desde hace aproximadamente quince días a la fecha perdió todo tipo de contacto con el mismo.

Se inician actuaciones Penales caratuladas «AVERIGUACION DE PARADERO» con intervención de la Ufi nro. 2 Dpto. Judicial Mercedes. Se inicia protocolo de búsqueda.

Se solicita colaboración a la Comunidad y ante cualquier información por favor llamar al número de abonado de emergencia 911 o 422019 Estacion de Policía Comunal.