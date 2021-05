Se robaron 70.000 test de coronavirus y la ANMAT prohibió su uso para evitar que se comercialicen

Así como el covid no da tregua en Argentina, la delincuencia tampoco. Y es que en medio de la tragedia que se vive por la llegada de la segunda ola de coronavirus en el país, hay quienes se las ingenian para cometer ilícitos en medio de la crisis sanitaria.

En los últimos meses ya son varias las noticias que han trascendido respecto al robo de materiales e insumos médicos que tienen que ver con el covid-19. Por ejemplo, hace unas semanas trascendió el robo de ocho dosis de vacunas Sinopharm de una posta sanitaria montada en una sede de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en Berisso. La noticia indignó a muchos y el hombre, un empleado presuntamente contratado de forma temporal por el ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, fue detenido.

Sin embargo, en las últimas horas trascendió un nuevo caso: se robaron 70.000 test de antígenos de coronavirus y ahora la ANMAT prohibió su uso, la venta y la distribución de ese lote que fue hurtado.

Según consignó la agencia de noticias NA, el robo se produjo en el mes de Abril pero el gobierno nacional publicó la prohibición de comercialización de los test en la edición del 27 de mayo del Boletín Oficial porque los funcionarios de la Agencia Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) entendieron que, si los kits de antígenos ingresan al circuito de laboratorios blanqueando el ilícito, no habría ninguna certeza acerca del estado y condición del producto importado desde Beijing, China.

En ese sentido, fuentes de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud informaron a NA que lo principal es “proteger a eventuales compradores y usuarios de buena fe de los productos involucrados porque estos 70.000 tests han quedado fuera de control y de la trazabilidad que realiza la firma titular”.

El robo se produjo en la firma importadora DOC10 de Alzate, a su vez habilitada por la ANMAT, en donde se detalló que “el producto fue importado exclusivamente por esa empresa. Se trata del kit de prueba Rápida de Antígeno de Sars-CoV-2, Beijing Lepu Medical Technology CO. Ltd y fue registrado bajo la condición de utilizar el producto de diagnóstico de uso in vitro no registrado de baja comercialización”.

En ese sentido, voceros del organismo regulador de los fármacos y de la tecnología médica explicaron que “los productos robados están diseñados para la detección cualitativa de antígeno contra el virus que provoca el Covid-19 en muestras clínicas, a través de un hisopado nasal, y su uso declarado por la agencia importadora en el expediente digital que se carga en el sistema Helena, se encuentra autorizado a laboratorios de análisis clínicos o instituciones sanitarias que estén habilitadas para realizar pruebas de laboratorio. El riesgo es que estos kits se blanqueen a través de un canal de venta minorista y hasta que se ofrezcan por redes”.

Por otro lado, agregaron que una de las características que hicieron atractivo el producto para los delincuentes y por la cual podría ofrecerse en canales minoristas es que se trata de un test rápido, que se realiza a través de un hisopado nasofaríngeo, que en 20’ o 30’ minutos puede arrojar un resultado sin la necesidad del monitoreo y control de un profesional.

Desde luego que, al no haber una certificación de un laboratorio, se trata de un test que posee menor sensibilidad que el tradicional método de PCR. Usualmente, se utilizan estos test para las personas que presentan algunos de los síntomas compatibles con el Covid-19, y en el sector privado se suele abonar entre 5.000 $ y 6.000 $ por prueba.