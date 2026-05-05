El gobierno de Axel Kicillof pide quedarse con las tierras de las que se desprende el INTA

El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, advirtió que el INTA “está comenzando a desprenderse de las tierras” en el marco de una política que, según sostuvo, implica un proceso sostenido de desfinanciamiento, reducción de personal y reconfiguración del organismo. Sus declaraciones se dan en un contexto marcado por la subasta el año pasado del predio de Cerviño, el cierre de la Estación Experimental AMBA y la reciente decisión de poner inmuebles a disposición de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

El INTA está comenzando a desprenderse de las tierras. El INTA no las vende directamente sino que las está traspasando a la AABE, indicando que no tiene necesidad de esas tierras”, afirmó Rodríguez en conferencia de prensa esta mañana, donde también participó el ministro de Gobierno de la provincia, Carlos Bianco. En esa línea, remarcó que desde la provincia de Buenos Aires ya realizaron una presentación formal para que esos predios sean transferidos a la órbita bonaerense.

“Desde la provincia de Buenos Aires hemos solicitado que esas tierras se traspasen al Ministerio de Desarrollo Agrario, porque a nosotros sí nos interesa desarrollar investigación y porque entendemos que esas tierras son fundamentales para el desarrollo de investigación, innovación y desarrollo agropecuario”, planteó el funcionario provincial.

En rigor, las declaraciones del ministro se inscriben en una serie de medidas recientes que impactan sobre la estructura del INTA. Entre ellas, la reapertura de un programa de retiros voluntarios para este mes, que se suma a un proceso de reducción de personal que, según alertó, se arrastra desde 2023.

Desde el inicio del gobierno hay un desfinanciamiento, un vaciamiento del INTA de manera persistente y continua, que se está materializando en tres aspectos”, explicó Rodríguez. En primer lugar, apuntó al recorte presupuestario: “El presupuesto 2025 ha sido un 36% menor que el presupuesto 2023, y para 2026 se prevé un presupuesto todavía menor, lo que significaría una caída del 47% en relación al 2023”.

Según indicó, esta situación no solo impacta en el empleo sino también en la capacidad operativa del organismo: “Hoy prácticamente las líneas de investigación no tienen financiamiento”.

En segundo término, el ministro hizo foco en el achicamiento de la planta de trabajadores. “Se viene dando una reducción persistente y sostenida del personal, perdiendo el INTA y el sector público profesionales y técnicos sumamente valiosos”, señaló. A esto sumó el cierre de agencias territoriales: “Se han cerrado entre 23 y 24 agencias de extensión rural, 20 de ellas en la provincia de Buenos Aires, incluyendo las 9 de la estación experimental del AMBA”.

El tercer eje, según planteó, es la política sobre los activos del organismo. Vinculó el actual traspaso de tierras a la AABE con la subasta del edificio del INTA ubicado en la calle Cerviño, en el barrio de Palermo: “Esto es una nueva metodología después de que se vendiera ese predio y que los recursos que habían sido prometidos para el INTA no fueran para el INTA, como está hoy demostrado”.

En esa línea, agregó: “Lo que está ocurriendo es que las tierras del INTA se están traspasando a la AABE”. Según el ministro, la provincia busca posicionarse como receptora de esos activos para sostener líneas de investigación y desarrollo. “Ya está realizada la presentación formal y esperamos respuesta del gobierno nacional”, indicó el funcionario, quien subrayó que la iniciativa “marca también nuestra línea con respecto a la ciencia y la tecnología”.

Rodríguez también enumeró avances impulsados desde la cartera bonaerense, en contraste con la situación del organismo nacional. Entre ellos, mencionó acuerdos internacionales y desarrollos tecnológicos: “Firmamos un convenio con la Universidad Agrícola de Qingdao, de China, para la generación de un centro de investigaciones en forraje que incluye mejora genética vegetal”. Además, destacó la creación de dos nuevas variedades de trigo —identificadas como 526 y 625— y trabajos en micropropagación in vitro de kiwi.