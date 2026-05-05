Tornquist: los cuatros fallecidos eran médicos, uno de ellos la hija de un reconocido piloto de automovilismo

Los cuatro fallecidos como consecuencia del impacto frontal entre dos vehículos ocurrido el domingo en Tornquist eran médicos con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, y regresaban de una fiesta en una estancia de esa localidad. Las víctimas fueron identificadas como Talía Araceli Mansilla (29), María de los Milagros Chirinos (28), Ezequiel Agustín Quaglio (31) y Laura Camila Díaz Sandoval (26), de nacionalidad colombiana y estudiante de Medicina en Argentina. Mansilla era de Lanús; Chirinos y Quaglio, de Caballito; y Díaz Sandoval residía en Buenos Aires.

Las víctimas fatales viajaban en un Citroën C3 conducido por Juan Ignacio Daulerio (28), único sobreviviente de la colisión, ocurrida a la altura del kilómetro 227 de la ruta provincial 76, en cercanías del Abra de la Ventana, un tramo caracterizado por curvas pronunciadas y banquinas irregulares.

Tres personas permanecen internadas en observación en el Hospital Municipal Dr. Alberto Castro. Se encuentran fuera de peligro y bajo monitoreo constante, según informó el sitio Noticias Tornquist. Los pacientes, identificados como Juan Ignacio Daulerio, Alejandro Daniel Prezzi y Griselda Buchanan, fueron ingresados al centro de salud tras el siniestro para una evaluación integral por parte del cuerpo médico.

Trágico siniestro en Tornquist De acuerdo con Noticias Radio Reflejos, el Citroën en el que viajaban los cinco jóvenes circulaba en sentido Tornquist–Sierra de la Ventana, de regreso de un casamiento en la cabecera del distrito. Al ingresar en una zona de curvas, el conductor habría perdido el control del vehículo. El rodado se desplazó hacia la banquina derecha y, en un intento por retomar la trayectoria sobre la calzada, realizó una maniobra brusca que provocó que se cruzara hacia el carril contrario. En ese momento, un Ford Focus que circulaba en sentido opuesto impactó contra el lateral derecho del Citroën. Como consecuencia, el vehículo fue despedido hacia la banquina, donde terminó su recorrido en un zanjón al costado de la ruta.