Se reglamentó el blanqueo popular permanente más grande de la historia

Estamos dejando atrás un régimen perverso. Décadas de cepo cambiario, alta inflación, volatilidad y un sistema tributario asfixiante empujaron a millones de argentinos a la informalidad y la evasión.

La política expulsaba a la gente del sistema y después la trataba como un traidora a la patria, llegando al punto de pedir información por transacciones de 100 mil pesos y allanar arbolitos con dobermans.

En ese esquema todos eran delincuentes, menos los verdaderos criminales. A vos te perseguían por cuidar lo tuyo, a ellos los cuidaban por robar lo ajeno.

Todo eso se terminó. La Ley de Inocencia Fiscal viene a poner las cosas en su lugar y le devuelve la libertad a los argentinos de usar su dinero sin darle explicaciones a nadie. De ahora en adelante lo tuyo es tuyo.

Este nuevo orden tiene tres elementos principales. El primer componente es el Régimen Simplificado de Ganancias.

Es una forma de tributar ganancias en la que ARCA no te va a pedir explicaciones por tu patrimonio ni tus gastos personales.

Esto significa que adhiriéndote al régimen vas a poder regularizar tu ahorro que tenías afuera del sistema, y usarlo para lo que quieras. No miramos para atrás, solo lo que factures de acá en adelante.

Te doy algunos ejemplos. Un empresario pyme que pasó los últimos 10 años facturando la mitad en negro, ahora puede invertir ese ahorro en su negocio y volver a crecer y contratar.

Un padre va a poder cumplir el sueño de comprarle el primer departamento a su hija.

Si tu abuela te dejó un ahorro, lo vas a poder poner en un plazo fijo o en un pozo. Tu herencia no puede ser un delito.

Esto va a generar un Blanqueo Popular Permanente. El blanqueo más grande de la historia, para compensar las décadas de persecución. Y va a implicar también una inyección de liquidez fenomenal a la economía.

El segundo elemento es que vamos a blindar a los ahorristas de que puedan ser perseguidos por evasión.

El umbral de evasión simple se eleva a 100 millones de pesos, y el de evasión agravada a 1.000 millones de pesos. También se modificó el plazo de prescripción del delito, que disminuye de 5 años a 3 años. Por ejemplo: esto implica que quienes se inscriban al RSG en los próximos meses no van a poder ser investigados a partir de 2029.

Además, evadir ya no va a ser un delito penal. Quien incumpla y sea notificado, podrá resolverlo pagando lo que debe y listo.

Un tercer elemento es la modificación de los umbrales para el informe de los depósitos y transacciones bancarias.

Por mucho tiempo el efectivo funcionó como una herramienta de protección patrimonial. AFIP revisaba todos tus gastos para perseguirte, mientras vos tenías que cuidarte tan solo para ir al supermercado.

Ahora elevamos sustancialmente los umbrales para la generación de informes a ARCA para que la gente haga operaciones de hasta $10.000.000,00 al mes sin que el Estado se entere, ya sea en pesos o en dólares equivalentes.

Esto implica más comodidad para los contribuyentes, más actividad para los comercios y la posibilidad de hacer valer tus ahorros sin miedo.__IP__

Todo esto va a contribuir a que ARCA y UIF puedan concentrar sus esfuerzos en perseguir a los verdaderos criminales en vez de a los argentinos de a pie..

Argentina dejó de vivir en el reino del revés. A partir de ahora, los inocentes dejaron de ser tratados injustamente como culpables. Y los culpables serán perseguidos con todo el peso de la ley.