Se realizara una capacitacion introductoria en el uso de drones

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Sub Secretaria de Producción y Empleo, informa que se abre la inscripcion para aquellos interesados en conocer aspectos basicos en el uso de drones.

Se trata de una jornada introductoria al mundo de los drones, sus aspectos generales de pilotaje y los distintos usos que esta tecnología ofrece. El encuentro se realizará el miércoles 27 de noviembre, a las 15:00 horas, en las instalaciones del Aero Club 9 de Julio. Mientras que las inscripciones se puede realizar en el Centro de Desarrollo Socio Productivo “San Cayetano”.



La actividad está destinada a personas mayores de 18 años y no requiere conocimientos previos.

«Esta propuesta forma parte de las acciones impulsadas por el municipio para promover la capacitación tecnológica y el desarrollo de nuevas habilidades en la comunidad», informaron.

La charla estara dada por una empresa de la region y un tecnico proveniente de la provincia de Santa Fe.