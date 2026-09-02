Se presentó la Semana Angus de Primavera edición Banco Provincia: la gran cita de la genética y los negocios ganaderos

A pocas semanas del inicio de uno de los encuentros más importantes del calendario de la ganadería argentina, este miércoles 2 de septiembre se presentó la Semana Angus de Primavera edición Banco Provincia, con la fuerza de Expoagro.

El lanzamiento se realizó en el edificio histórico de Banco y reunió a representantes de la banca pública, la Asociación Argentina de Angus, Exponenciar, el Gobierno bonaerense y medios de prensa.

La nueva edición se desarrollará del 21 al 25 de septiembre de 2026, en el Centro de Remates y Exposiciones Angus de Cañuelas, ubicado en el kilómetro 87 de la Ruta Provincial 6. Durante cinco jornadas, el predio volverá a concentrar a los principales protagonistas de la cadena ganadera y será escenario de la 47ª Exposición Nacional Angus de Primavera y la 26ª Exposición del Ternero Angus.

La agenda pondrá el foco en la genética, la producción, los remates por TV y streaming, los negocios y el intercambio entre productores y empresas.

Una alianza que potencia los negocios

La conferencia estuvo encabezada por Juan Cuattromo, presidente de Banco Provincia; Martín Schvartzman, CEO de Exponenciar; Carla Seain, subsecretaria de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Provincia de Buenos Aires y Amadeo Derito, titular de la Asociación Argentina de Angus.

Uno de los principales anuncios de la presentación fue el debut de Banco Provincia como naming del evento. Si bien, la banca pública bonaerense había acompañado ediciones anteriores como expositor, este año dió un paso más.

En este sentido, Juan Cuattromo, presidente del Banco, destacó el compromiso de la institución con el desarrollo productivo bonaerense y ratificó la importancia de acompañar de manera permanente al sector agropecuario con herramientas de crédito accesibles y financiamiento orientado al crecimiento ganadero.

“Sabemos que hoy la ganadería está atravesando un momento de condiciones favorables, de precios y de clima, y eso empuja la producción del sector. Pero el desafío es que ese buen momento pueda traducirse en una mayor tracción sobre el resto del entramado productivo», expresó.

El Banco destinó en los primeros siete meses de este año $1.563 millones al sector agropecuario, de los cuales el 42% fue al segmento de criadores de animales.

Al respecto, Cuattromo añadió: «Desde el Banco Provincia vamos a seguir acompañando a quienes producen, invierten y hacen su esfuerzo, para que el éxito de la ganadería se pueda trasladar a toda la cadena de valor y tenga un impacto cada vez mayor en la economía bonaerense. Porque creemos que la producción es la clave para construir un proyecto de desarrollo que ponga toda nuestra capacidad, nuestro trabajo y nuestro esfuerzo al servicio del bienestar del conjunto de la población.”

Durante el lanzamiento, Martín Schvartzman hizo hincapié en el rol clave que juega la articulación entre las empresas y los productores para dinamizar el sector. El CEO de Exponenciar remarcó que la fuerza organizativa de Expoagro impulsa un espacio estratégico para la concreción de negocios y el fortalecimiento de toda la cadena de valor de la ganadería: “Encuentros como estos generan evolución y experiencias, el granito de arena que nosotros aportamos a esta alianza, además de ampliar su trabajo a través de nuestros medios de comunicación”.

Schvartzman también adelantó que BA Ferial, el nuevo predio bajo la gestión de Exponenciar, tendrá el primer restaurante Angus Grill de la Argentina: “Estamos muy contentos de poder avanzar con este proyecto. Gracias a Angus por permitirnos formar parte”, concluyó.

Por su parte, la subsecretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca de la provincia de Buenos Aires, Carla Seaín, destacó la relevancia de la ganadería en la provincia de Buenos Aires: “Tenemos más de 100 frigoríficos distribuidos en todo el territorio bonaerense, y eso muestra la importancia de agregar valor dentro de la provincia”.

Buenos Aires explica el 51% de la faena bovina del país, con 7 millones de cabezas faenadas durante 2025. Seaín agregó que desde un primer momento han trabajado en conjunto con el Banco Provincia y con todo el sector productivo, “definiendo estrategias para incrementar no solamente el stock, sino también la capacidad frigorífica”. Y concluyó: “El desafío es seguir mejorando la producción ganadera y lograr que toda esa potencialidad se traduzca en más valor, más trabajo y más producción dentro de la provincia de Buenos Aires.”

“Cada tonelada de carne exportada es una tonelada de trabajo argentino exportado”

Así lo expresó Amadeo Derito, el titular de la Asociación Argentina de Angus, al referirse al escenario internacional actual, cuya demanda de carnes rojas brinda a la Argentina una oportunidad para crecer en la calidad de los rodeos y en la producción de carne. “No solo es subir el stock, sino subir la eficiencia del stock”, agregó y aseguró que la actividad ganadera “genera mano de obra en los frigoríficos, en los campos y ocupación territorial, por lo cual me parece que es una actividad estratégica que tenemos que defender”.

Para la Asociación Argentina de Angus, la Semana Angus de Primavera constituye una de las principales vidrieras para mostrar el trabajo de los criadores y el resultado de años de selección genética. Al respecto, Derito adelantó que en la exposición se podrá ver genética de punta y remates de siete consignatarias, entre otras actividades.

La propuesta tendrá además una dimensión digital. Como ocurre con los eventos que cuentan con la fuerza de Expoagro, las principales actividades y las palabras de sus protagonistas podrán seguirse en vivo a través de www.expoagro.com.ar, ampliando el alcance del encuentro más allá del predio de Cañuelas.

Con una nueva edición que combinará genética, producción y negocios, la Semana Angus de Primavera se prepara para volver a ocupar un lugar central en el calendario ganadero argentino.