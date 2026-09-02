Alarma entre clientes del Banco Provincia por débitos indebidos. La entidad reconcio un error y ya esta restituyendo

Una serie de débitos indebidos que van de $30.000 a $95.000 en cuentas del Banco Provincia (BAPRO) encendieron las alarmas de cientos de clientes. Pese al dolor de cabeza, la entidad pública reconoció una falla operativa y aseguró que los montos serán restituidos automáticamente en breve.

Los descuentos aparecieron bajo el concepto de mantenimiento de paquetes que, según denunciaron algunos usuarios en redes sociales, no habían contratado. Los montos debitados llegaron en algunos casos a $95.000.

Ante los reclamos, desde el Banco Provincia explicaron que se trató de una “incidencia operativa” que provocó débitos indebidos en un grupo de cuentas. Tras identificar el problema, la entidad lo corrigió y procederá a devolver el dinero.