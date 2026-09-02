Tras una reunión de Gentile con «Chiqui» Tapia, el Ceamse asesorara al municipio para avanzar con el «Relleno Sanitario»

Desde la Municipalidad de 9 de Julio informaron que la Intendente María José Gentile, visitó las instalaciones de CEAMSE – Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado- donde mantuvo una reunión de trabajo destinada a abordar distintos aspectos vinculados con la gestión y el tratamiento de los residuos sólidos urbanos en el distrito con el presidente del organismo, Claudio Tapia.

Durante el encuentro se analizaron las condiciones actuales del relleno sanitario de nuestra ciudad y las distintas alternativas para avanzar en trabajos que permitan optimizar su funcionamiento y mejorar las condiciones del predio.

Como resultado de la reunión, la jefa comunal anunció que durante la próxima semana equipos técnicos de CEAMSE visitarán el relleno sanitario de Nueve de Julio, con el objetivo de realizar un relevamiento y brindar asesoramiento sobre las tareas y trabajos que deberán llevarse adelante.

La visita permitirá contar con el acompañamiento de profesionales especializados, quienes evaluarán las necesidades del predio y establecerán recomendaciones técnicas para avanzar en las intervenciones necesarias.

Desde el municipio se destacó la importancia de este vínculo de trabajo con CEAMSE, que permitirá fortalecer las acciones orientadas a una gestión más eficiente y responsable de los residuos, incorporando herramientas y conocimientos técnicos para mejorar progresivamente las condiciones del relleno sanitario local.

De esta manera, el municipio continúa gestionando alternativas y asistencia especializada para abordar una problemática que requiere planificación, inversión y un trabajo sostenido en el tiempo.

QUÉ ES EL CEAMSE

La Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) es una empresa creada por los gobiernos de la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para gestionar integralmente los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), además de intervenir en el desarrollo y conservación de espacios verdes y azules. Con más de cuatro décadas de trayectoria, trabaja con criterios de gestión ambiental, innovación y tecnología, incorporando procesos destinados a reducir el impacto de los residuos y favorecer su tratamiento y valorización.

CEAMSE surgió como respuesta a los problemas ambientales generados por los antiguos sistemas de disposición de residuos, como los basurales a cielo abierto y la incineración.

Su estrategia se basó en la utilización de rellenos sanitarios y, desde fines de la década de 1990, en el concepto de “complejo ambiental”, donde los residuos son sometidos a distintos procesos para favorecer su reciclaje y recuperación, reducir los impactos ambientales y aprovechar el biogás generado por la descomposición de la materia orgánica para la producción de energías renovables.