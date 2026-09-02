Sanidad en el cultivo de Sorgo: El híbrido y la densidad también pueden influir en la mancha por ‘Bipolaris’

Un estudio realizado en la EEA Paraná del INTA aportó datos locales para incorporar la sanidad entre las variables a considerar en el manejo del cultivo de sorgo. Mostró que el híbrido y la densidad de plantas pueden influir en la expresión de la mancha por Bipolaris cookei en el cultivo.

Un dato para mirar antes de decidir

En un ensayo realizado durante el ciclo 2024/25 en la EEA Paraná del INTA, bajo condiciones naturales de enfermedad, se evaluó la influencia del híbrido y la densidad de plantas sobre la expresión de la mancha por Bipolaris cookei en sorgo. Para productores y asesores, el resultado suma un aspecto sanitario a la hora de planificar y manejar el cultivo.

Qué ocurrió con los híbridos

Los tres híbridos evaluados mostraron comportamientos diferentes frente a la enfermedad. Nugrain 202T presentó los menores niveles de mancha, Spring 60T mostró valores intermedios y Nugrain 440T registró los mayores niveles. Estas diferencias podrían estar relacionadas tanto con características genéticas de los materiales como con sus distintos ciclos.

Más plantas por hectárea, mayor incidencia

La densidad también mostró un efecto sobre la enfermedad. En el ensayo se lograron poblaciones de aproximadamente 80.000 y 160.000 plantas por hectárea. Con la mayor densidad, la incidencia de la mancha aumentó significativamente: pasó de 33,9 % a 54,4 %. La severidad también fue mayor con 160.000 plantas por hectárea, aunque en este caso la diferencia no fue estadísticamente significativa.

Por qué la densidad puede ser relevante

Una posible explicación es que la mayor cantidad de plantas haya generado un canopeo más cerrado, con menor circulación de aire y mayor permanencia de humedad sobre las hojas, condiciones que pueden favorecer el desarrollo de enfermedades foliares. Sin embargo, este mecanismo no fue evaluado directamente en el ensayo, por lo que se trata de una explicación posible que deberá profundizarse con futuros estudios.

Qué tener en cuenta en el lote

Los resultados muestran que las enfermedades también pueden incorporarse entre los aspectos a considerar en el manejo del sorgo. La elección del híbrido y el ajuste de la densidad pueden influir en la expresión de la mancha por Bipolaris, en un cultivo donde la atención sanitaria suele estar más orientada al control de insectos plaga.

Un dato que debe analizarse junto con otros

El híbrido y la densidad no deberían considerarse de manera aislada, sino junto con el ciclo, la fecha de siembra y otras variables agronómicas. Como la información proviene de un único ciclo agrícola y de una sola evaluación de la enfermedad, los resultados aportan una referencia local, pero no permiten por sí solos establecer recomendaciones generales de manejo. Será necesario continuar generando información para avanzar en ese sentido.

Para más información: Ing. Agr. Pablo Daniel Velázquez.

Documento: «Influencia del híbrido y la densidad de plantas sobre la mancha foliar por Bipolaris cookei en sorgo» – Por: Velazquez, Pablo Daniel; Diaz, Maria Gabriela.