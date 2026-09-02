2 de septiembre, Día de la Industria Nacional: Desde Cámara de Comercio, destacan la diversidad industrial en el partido 9 de Julio

Hoy 2 de septiembre se celebra en nuestro país, el Día de la Industria Nacional, la fecha, se toma porque ese día, en el año 1587, salen como exportación los primeros productos industrializados destacándose textiles y harinas provenientes desde la región de Tucumán y Santiago del Estero. En 1941 se la estableció como fecha a conmemorar, reconociendo el valor de la producción y el trabajo local.

El distrito de 9 de Julio cuenta con un interesante abanico de empresas industriales. Varias de ellas con una rica historia industrial, entregando productos dirigidos a la agro ganadería, a ello se suma que, en los últimos años, surgió como industria el desarrollo del conocimiento, de la investigación, nuevos emprendimientos industriales metalmecánicos, de alimentos, plástico, entre otros, conformando un entramado industrial de importancia para el partido, ya que genera al fortalecimiento de la economía local y en lo social.

La necesidad de contar con créditos para la industria

Desde Cámara de Comercio e Industria de 9 de Julio, celebraron la fuerte presencia de distintas industrias.

El industrial, Juan Pablo Mutyum, integrante de Comisión Directiva de la Cámara, quien también se desenvuelve en la comisión de Industria de la entidad, analizo el sector metalúrgico, uno de los que más presente esta en 9 de Julio, señalando que en particular este año no transita un buen año, comento.

“La situación se hizo compleja a mitad del año pasado, cuando las tasas bancarias subieron, y si bien el primer semestre se dio un crecimiento, a partir de agosto/septiembre, empezó a darse un estancamiento de la actividad.

En materia de maquinaria agrícola, los únicos clientes son el productor agropecuario y contratistas con servicio al medio rural, y ellos ya venían stockeandose con el nivel inflacionario que había antes”, recordó.

Ahora el escenario es otro, no necesitas protegerte contra la inflación como sí lo era antes, e impacta.

Acá no estamos hablando de un problema de producción agropecuaria, que es lo que liga a la industria metalmecánica, opino el empresario local.

Tal vez si el crédito fuese más blando y no tan alto como ahora, eso acompañaría a nuestras industrias y movilizarían más ventas, sostuvo.

9 de Julio se destaca por una gran cantidad de pymes

Juan Pablo Mutyum subrayo que el distrito de 9 de Julio cuenta con un muy buen nivel y cantidad de pymes industriales que agregan valor. Por eso siempre el distrito se destaca ya que además se suma, es una sociedad muy emprendedora.

Mutyum puntualizo que 9 de Julio no se destaca por tener grandes pymes de 500/600 empleados, las que están, incluso en las localidades, son básicamente empresas con base industrial o emprendimientos de 2 a 20 empleos, otras un poco más, y en algunos casos de 50/100 personas empleadas, analizo y agrego, esto causa que al ser muy diversas, motiva a fortalecer la formación laboral y el arraigo social.