Se juega la 9na. fecha de la LNF: San Martin y Agustín Álvarez el partido adelantado
Se disputa este fin de semana la 9na. fecha del Torneo de futbol de LNF, de primera A, adejas del Ascenso. Hoy viernes 12 hay dos partidos adelantados, uno de la Primera A entre el líder San Martín y Agustín Alvarez en uno de los clásicos que se jugara en esta fecha y otro por el Ascenso entre Union Dennehy y Defensores de la Boca en cancha de Once Tigres.
Además, el sábado se define el ganador de la Primera Etapa del Ascenso: uno de los líderes 18 de Octubre juega de visitante en su cancha ante Defensores de Sarmiento y el otro puntero 12 de Octubre recibe a Dudignac.
El domingo se disputarán los cinco encuentros restantes de la 9na fecha de la Primera División A, entre ellos el otro clascio, Atletico French que recibe a Atletico 9 de Julio.
PROGRAMACION
VIERNES 12
PRIMERA A – 9NA FECHA
21 hs: San Martín – Agustín Alvarez
ASCENSO – 14TA FECHA
21.hs: Dennehy – Def. de la Boca
en cancha de Once Tigres
SABADO 13
ASCENSO 14TA FECHA
17 hs: 12 de Octubre – Dudignac
17 hs: Def. de Sarmiento – 18 de Octubre
DOMINGO 14
PRIMERA A 9NA FECHA
18 hs: El Fortín – Once Tigres
18 hs: French – 9 de Julio
18 hs: Quiroga – Patricios
19 hs: San Agustín – La Niña
