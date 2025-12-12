Se juega la 9na. fecha de la LNF: San Martin y Agustín Álvarez el partido adelantado

Se disputa este fin de semana la 9na. fecha del Torneo de futbol de LNF, de primera A, adejas del Ascenso. Hoy viernes 12 hay dos partidos adelantados, uno de la Primera A entre el líder San Martín y Agustín Alvarez en uno de los clásicos que se jugara en esta fecha y otro por el Ascenso entre Union Dennehy y Defensores de la Boca en cancha de Once Tigres.

Además, el sábado se define el ganador de la Primera Etapa del Ascenso: uno de los líderes 18 de Octubre juega de visitante en su cancha ante Defensores de Sarmiento y el otro puntero 12 de Octubre recibe a Dudignac.

El domingo se disputarán los cinco encuentros restantes de la 9na fecha de la Primera División A, entre ellos el otro clascio, Atletico French que recibe a Atletico 9 de Julio.

PROGRAMACION

VIERNES 12

PRIMERA A – 9NA FECHA

21 hs: San Martín – Agustín Alvarez

ASCENSO – 14TA FECHA

21.hs: Dennehy – Def. de la Boca

en cancha de Once Tigres

SABADO 13

ASCENSO 14TA FECHA

17 hs: 12 de Octubre – Dudignac

17 hs: Def. de Sarmiento – 18 de Octubre

DOMINGO 14

PRIMERA A 9NA FECHA

18 hs: El Fortín – Once Tigres

18 hs: French – 9 de Julio

18 hs: Quiroga – Patricios

19 hs: San Agustín – La Niña