Se juega la 4ta. fecha de la Primera A, con dos partidos adelantados

Luego del impase por las elecciones legislativas del pasado domingo 26, hoy viernes 31 de octubre se pone en marcha la 4ta. fecha del Campeonato de Primera División A que organiza la Liga Nuevejuliense de Fútbol, donde esta noche se disputaran dos partidos adelantados.

Desde las 21hs. en el Estadio «Santiago Noé Baztarrica», San Martín será local ante Atlético Naón. Mientras que en la localidad de Patricios, el local recibe a French.

El resto de la fecha se disputara el dia domingo, donde a las 14hs se disputaran los partidos de Reserva, y a las 16hs. la Primera, en el Estadio «José María Solaberrieta», Atletico La Niña recibirá a Atlético 9 de Julio.