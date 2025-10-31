31/10/2025   Deportes

Se juega la 4ta. fecha de la Primera A, con dos partidos adelantados

Luego del impase por las elecciones legislativas del pasado domingo 26, hoy viernes 31 de octubre se pone en marcha la 4ta. fecha del Campeonato de Primera División A que organiza la Liga Nuevejuliense de Fútbol, donde esta noche se disputaran dos partidos adelantados.

Desde las 21hs.  en el Estadio «Santiago Noé Baztarrica», San Martín será local ante Atlético Naón. Mientras que en la localidad de Patricios, el local recibe a French.

El resto de la fecha se disputara el dia domingo, donde a las 14hs se disputaran los partidos de Reserva, y a las 16hs. la Primera, en el Estadio «José María Solaberrieta», Atletico La Niña recibirá a Atlético 9 de Julio.

En el «Antonio Crosa»,  Agustín Alvarez recibirá a Once Tigres. Mas tarde a las 16.30 hs San Agustín recibe a El Fortín; y cierra la jornada, a las 18 hs Libertad versus Quiroga.
Posiciones del campeonato-F.C. Libertad – 7pts-San Martín – 7 pts

-Once Tigres – 6 pts

-Atlético Naón – 5 pts

-Atlético Patricios – 4 pts

-Atlético 9 de Julio – 4 pt

-Atlético French – 4 pt

-Agustín Álvarez – 3 pts

-La Niña – 3 pts

-El Fortín – 1 pt (1)

-San Agustín – 1 pt

-Atlético Quiroga – 1 pts (1)

(1) restan jugar el partido de la primera fecha

 

