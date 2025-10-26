Se inicio el acto de elección de Diputados nacionales en el partido de 9 de Julio

Inicio el acto eleccionario mediante el sistema de Boleta Única Papel (BUP) en el partido de 9 de Julio. Los primeros reportes indican que se inicio la elección de manera normal.

En nuestro distrito, 43.624 vecinos están habilitados a votar, lo harán en los mismos lugares que en las elecciones provinciales del pasado 7 de septiembre. Con la novedad del sistema BUP, donde las personas empadronadas podrán concurrir de 8 a 18 hs, para elegir diputados nacionales.

Las imágenes son la primera en Iseta, cuando una votante decide su voto en la cabina del ahora sistema BUP. La segunda imagen es en Escuela Nº 501 de calle Av. Urquiza.