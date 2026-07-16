Limangus se prepara para una destacada participación en la 138° Exposición Rural de Palermo

En el marco de la 138° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional, que se desarrollará del 16 al 26 de julio de 2026 en el Predio Ferial de La Rural, en Palermo, la raza Limangus volverá a decir presente con una destacada participación: 58 ejemplares inscriptos, presentados por 16 cabañas de distintos puntos del país.

La tradicional muestra constituye el principal escenario para exhibir la excelencia genética de la ganadería argentina y reunir a productores, técnicos, empresas y público de todo el país.

La presencia de Limangus refleja el crecimiento sostenido de la raza y el compromiso de sus criadores con el mejoramiento genético, la eficiencia productiva y la calidad de carne, atributos que la posicionan como una de las alternativas de mayor proyección dentro de la ganadería nacional.

Las actividades de la raza comenzarán el jueves 16 de julio con la participación en el 8° Concurso de Novillos y Block Test, que se desarrollará en la Pista Central. Se trata de una de las competencias más importantes para evaluar la calidad carnicera de los animales, ámbito en el que Limangus ha obtenido históricamente destacados resultados, ratificando el potencial de la raza para producir carne de excelencia.

Las cabañas participantes serán: Atigue de Gualdesi Hnos. S.R.L. Don Aquiles de Santiago Cappelletti La Elisa de Fernando Luis El Fortín de Matías Schimpf El Reencuentro de Ángel Rossi y Virginia Blaquier La Blanqueada de Ramón Echechiquia La Coincidencia de Agropecuaria Vidal S.A. La Fortaleza de Juan Francisco Escala La Juanita de Carlos Ojea Rullán y La Tatita de Jorge Santarelli La Querencia de Don Appella S.A. La Soñada de Agrinsur SRL La Toñita de Julio Barila y Mirta Gilardi Los Pirulos de Leonardo Hernández Los Vascos de Puerto Seco S.A. Manolo Gaucho de Manolo Gaucho S.A. Toscanita de Jorge Gentili y La Juanita de Carlos Ojea Rullán

El lunes 20 de julio, desde las 13:30 horas, en la Pista Central, se llevarán a cabo las juras de clasificación, uno de los momentos más esperados por criadores y público, donde se consagrarán los mejores ejemplares de la exposición.

El miércoles 22 de julio, desde las 19:00 horas, se realizará el Remate Limangus en la Sala de Ventas de La Rural, con las ventas a cargo de Saenz Valiente, Bullrich y Cía. La subasta ofrecerá una destacada selección de genética Limangus, poniendo a disposición de productores e inversores ejemplares de excelente calidad. Luego, a las 21:00 horas, tendrá lugar el tradicional cóctel de entrega de premios, que reunirá a expositores, criadores, autoridades e invitados para reconocer a los grandes campeones de la edición.

Con una participación cada año más importante, Limangus continúa consolidándose como una raza moderna, eficiente y adaptada a los desafíos de la producción ganadera, reafirmando en Palermo su aporte al desarrollo de una ganadería competitiva, rentable y sustentable.