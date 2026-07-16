Sabés el número?: La pregunta con la que Grupo Cencerro desafía al campo en la 138º Expo Rural

Este 16 de julio comenzará una nueva edición de la tradicional Exposición Rural de Buenos Aires. Por tercer año consecutivo, en Grupo Cencerro diremos presente con un stand para continuar con nuestro objetivo de mostrarle a cada vez más productores la importancia de llevar una correcta gestión económica fi nanciera en sus empresas agropecuarias.

Este año, toda la dinámica en nuestro espacio girará en torno a una pregunta disparadora: ¿Sabés el número?. El objetivo es charlar con los asistentes para que nos cuenten cómo llevan su administración y, sobre todo, para que demuestren cuánto saben realmente acerca de la rentabilidad de sus negocios.

Esta pregunta defi ne a la perfección el problema que en Grupo Cencerro ayudamos a resolver. La actividad en la muestra está pensada para que quienes participen puedan identifi car rápidamente oportunidades de mejora y conozcan de primera mano la nuestra metodología de trabajo.

En el campo, hay un dato que suele pasarse por alto: los productores que más producen no siempre son los que más ganan. La verdadera diferencia está en quienes conocen sus números a fondo: sus costos, sus márgenes y su rentabilidad por actividad.

Esa es la propuesta de valor. Ya sea en ganadería, agricultura, tambo o maquinaria… ¿sabés cuál de esas actividades te deja el mayor margen real?

Nuestro equipo espera a todos los visitantes en el Stand MQ15 del Pabellón Verde para conversar acerca de cómo le está yendo a estas unidades de negocio y analizar si en sus empresas los resultados son los esperados.

La invitación es clara: aprovechá tu visita a la Expo Rural para prepararte de la mejor manera para lo que viene. No dejes tus resultados librados al azar. ¡Visitá nuestro stand y empezá a producir con más tranquilidad!