Se disputó el domingo pasado otra fecha del Torneo de Golf de FENOBA

La Federación de Golf del Noroeste de Buenos Aires (FENOBA), abarca una zona muy extensa de la Provincia, de modo que los clubes integrantes se han dividido en cuatro regiones, por cercanía geográfica y a fin del año disputan las finales los dos mejores clasificados de cada una; por eso la competencia fue denominada “cuatro zonas” y se disputa en forma mensual y los ganadores, a su vez, clasifican para las siguientes instancias Provinciales y nacionales.

El domingo pasado, en el campo del Golf Club Pehuajó, se disputó la tercera fecha, con participación del local (logró 445 puntos), más el Club Atlético 9 de Julio (451), el Bolívar Golf Club (460) y el Club de Golf Fortín Tordillo (Daireaux) (456), finalizando la jornada en ese orden, con el puntaje que se indica y que determina las posiciones de la Zona: 1° el Club Atlético, con 30 puntos, 2° el de Daireaux con 26, 3° el de Pehuajó con 22 y 4° el de Bolívar, con 16, correspondiendo a esta última entidad ser sede el domingo próximo.

En el Golf Club Pehuajó, representaron al Club Atlético, en distintas categorías: Claudio García (73), Miguel Pavone (80), Rolando Pardavilla (77), Oscar Zanetti (71), Tomás Alvarez (71), Dino Langono (71), Marcelo Pardavilla (76), Ezequiel Flores (83), Ivan Castagnino (80) y Francisco Badaracco (81).