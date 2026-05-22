22/05/2026   Agro

Expo Angus Otoño 2026: Las cabañas La Negra de la Alianza y La Colorada de La Rubeta se llevaron las grandes campeonas

Manuel López ofició como jurado de clasificación y, al cerrar la jornada de evaluación de hembras, describió, “la tarea es la que uno vive en exposiciones como esta, la de Palermo o la Nacional. Uno encuentra animales que son biotipos de la raza. En el día de hoy, como ayer también, encontré animales súper destacados, de una calidad altísima”. Respecto de las Grandes Campeonas, destacó que “tanto la Negra como la Colorada son dos hembras extraordinarias. Tienen una combinación de feminidad con potencia, con carne, con volumen. En ambos casos se conjugan la parte productiva y la parte de la belleza del animal”.

Para el jurado, la tarea de mañana de elegir la Suprema entre ambas va a ser “un trabajo difícil”: “En estas posiciones siempre te encontrás con animales que tienen muchas cualidades muy carniceras. Estas hembras femeninas, con tanta potencia, con mucha carne atrás, en el lomo y en la culata, que son los cortes más importantes, es lo que uno termina seleccionando acá dentro de la pista”.

“De acá, seguramente, salen los reproductores que producen toros, y que esos toros producen novillos. O sea, hay 2/ 3 generaciones, ya que esto es la genética superior, que se multiplica para después, en la segunda o tercera generación, para terminar de hacer los novillos que consumimos todos”.

Respecto de la Gran Campeona Negra, box 263, que ya ostenta un título de Campeón Ternera en la misma pista en 2025, Sebastián Berardi, integrante de Cabaña La Alianza de Chascomús, se mostró emocionado: “Cuando uno corona con una bandera una fila como la que vimos, es espectacular. Particularmente, me gusta la femineidad, el volumen y la potencia que tiene esta vaquillona. Se lo dedicamos a nuestro grupo de trabajo, nosotros somos la cara visible, pero hay mucha gente detrás de este logro”.

Martín Fernández, de Cabaña la Rubeta, ubicada en Lezama, manifestó respecto de la Gran Campeona Colorada, box 365, “esta hembra es una ternera que nació de un convenio de capitalización de embriones con don Néstor y Frigorífico Modelo de Uruguay. A los tres meses vino a La Rubeta y ahí se empezó a hacer toda la preparación. Ya fue Gran Campeona siendo vaquillona intermedia el año pasado y ahora compitió como vaca. Vamos a analizar si va a venir a Palermo”.

 

GRAN CAMPEON HEMBRA NEGRA DE LA EXPO

Cabaña “La Alianza” de CEBEY PERVAN, CLAUDIA NOEMI BERARDI SEBASTIAN – SCHMALZ PEDRO – AQUILOTTI S.A.

Box: 263                                     RP: 490

RESERVADO GRAN CAMPEON HEMBRA NEGRO DE LA EXPO

Cabaña “Tres Marias” de CAB. TRES MARIAS S.A., GRUPO DEMARCHI – HEMABE S.A.

Box: 376                          RP: C018

TERCER MEJOR HEMBRA NEGRO DE LA EXPO

Cabaña “Origen” de CIA. ARG. DE HACIENDA S.A., -OJEA RULLAN C.-ALIGAFA S.A

Box: 371                             RP: 830

GRAN CAMPEON HEMBRA COLORADA DE LA EXPO

Cabaña “La Rubeta” de RUBETA S.A., – DON NÉSTOR – FRIG. MODELO (UY)

Box: 365                          RP: 408

 

RESERVADO GRAN CAMPEON HEMBRA COLORADO DE LA EXPO

Cabaña “La Pastoriza” de EL MADRIGAL S.R.L., LOS NOVATOS

Box: 308                                       RP:3457

 

TERCER MEJOR HEMBRA COLORADA DE LA EXPOSICION

Cabaña “La Llovizna” de EST. LA LLOVIZNA S.A.,

Box: 151                       RP: 12975

 

CAMPEON VAQUILLONA MAYOR NEGRO

Cabaña “Huaca Curu” de SUCRES. DE JORGE A.BLANCO VILLEGAS S.H.DE GRACIELA A.Q.D

Box: 321                                   RP: 7023

RESERVADO CAMPEON VAQUILLONA MAYOR NEGRO

Cabaña “Tala Pampa” de LOS ELU S.R.L.,

Box: 326                                   RP: 220

 

TERCER MEJOR VAQUILLONA MAYOR NEGRO

Cabaña “La Paz” de GREGORIO, NUMO Y NOEL WERTHEIN S.A.A.G.C.I.,

Box:340                                  RP:16070

 

CAMPEON VAQUILLONA MAYOR COLORADO

Cabaña “La Cirila” de ZIEGENFUHS, RICARDO A.

Box: 334                               RP: 688

 

RESERVADO DE CAMPEON VAQUILLONA MAYOR COLORADO

Cabaña “La Paz” de GREGORIO, NUMO Y NOEL WERTHEIN S.A.A.G.C.I., DON BENJAMIN

BOX: 336                               RP: 16078

 

TERCER MEJOR VAQUILLONA MAYOR COLORADO

Cabaña “Don Fioto” de CORRENDO, LUCIANO GERMAN- SERGIO CECIVE-FRANCISCO QUIROGA

Box: 325                                  RP:450

 

CAMPEON VACA JOVEN NEGRO

Cabaña “La Rubeta” de RUBETA S.A., – LAUCKNER NÉSTOR

Box: 348                                 RP: 9061

 

RESERVADO DE CAMPEON VACA JOVEN NEGRO

Cabaña “Don Romeo” de SPINELLA, ALEJANDRO EZEQUIEL

Box: 343                                   RP: 2022

 

TERCER MEJOR VACA JOVEN NEGRO

Cabaña “Arandu” de ARANDU S.A.,

Box: 345                               RP: 1460

 

CAMPEON VACA JOVEN COLORADO

Cabaña “El Fortin” de PRODUCTORES AGRICOLAS S.A.,

Box: 346                         RP: 292

 

CAMPEON VACA NEGRO

Cabaña “Arandu” de ARANDU S.A.,

Box:350                             RP:1370

 

RESERVADO CAMPEON VACA NEGRO

Cabaña “La Juanita” de OJEA RULLAN, CARLOS IGNACIO ANTONIO

Box: 362                           RP: 296

 

TERCER MEJOR VACA NEGRO

Cabaña “La Alianza” de CEBEY PERVAN, CLAUDIA NOEMI BERARDI SEBASTIAN-CIAD. Y SEM. DON PEDRO SA-LOPEZ L. MATIAS

Box:364                             RP: 442

 

CAMPEON VACA COLORADA

Cabaña “La Rubeta” de RUBETA S.A., – DON NÉSTOR – FRIG. MODELO (UY)

Box: 365                          RP: 408

 

RESERVADO CAMPEON VACA COLORADA

Cabaña “La Angelita” de SALVINI E HIJOS S.R.L., – DOMISSI, DAMIAN – AÑEZ, IGNACIO

Box:  356                          RP: 5181

 

TERCER MEJOR VACA COLORADA

Cabaña “Don Romeo” de SPINELLA, ALEJANDRO EZEQUIEL – ZANGUITU, RAUL

Box:349                            RP: 1254

 

CAMPEON VACA CON CRIA NEGRO

Cabaña “Tres Marias” de CAB. TRES MARIAS S.A., GRUPO DEMARCHI – HEMABE S.A.

Box: 376                          RP: C018

 

RESERVADA CAMPEON VACA CON CRIA NEGRO

Cabaña “Origen” de CIA. ARG. DE HACIENDA S.A., -OJEA RULLAN C.-ALIGAFA S.A

Box: 371                             RP: 830

 

TERCER MEJOR VACA CON CRIA NEGRA

Cabaña “La Juanita” de OJEA RULLAN, CARLOS IGNACIO ANTONIO ALIGAFA S.A

Box:353                              RP:50

 

CAMPEON VACA CON CRIA COLORADA

Cabaña “Santa Luisa” de DIRIBARNE, GASTON JOSE

Box: 363                             RP: 150

 

RESERVADO CAMPEON VACA CON CRIA COLORADA

Cabaña “Nirihuau” de COM. Y GAN. DEL NIRIHUAU S.A.,

Box: 381                         RP: 904

 

 

