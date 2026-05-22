Expo Angus Otoño 2026: Las cabañas La Negra de la Alianza y La Colorada de La Rubeta se llevaron las grandes campeonas
Manuel López ofició como jurado de clasificación y, al cerrar la jornada de evaluación de hembras, describió, “la tarea es la que uno vive en exposiciones como esta, la de Palermo o la Nacional. Uno encuentra animales que son biotipos de la raza. En el día de hoy, como ayer también, encontré animales súper destacados, de una calidad altísima”. Respecto de las Grandes Campeonas, destacó que “tanto la Negra como la Colorada son dos hembras extraordinarias. Tienen una combinación de feminidad con potencia, con carne, con volumen. En ambos casos se conjugan la parte productiva y la parte de la belleza del animal”.
Para el jurado, la tarea de mañana de elegir la Suprema entre ambas va a ser “un trabajo difícil”: “En estas posiciones siempre te encontrás con animales que tienen muchas cualidades muy carniceras. Estas hembras femeninas, con tanta potencia, con mucha carne atrás, en el lomo y en la culata, que son los cortes más importantes, es lo que uno termina seleccionando acá dentro de la pista”.
“De acá, seguramente, salen los reproductores que producen toros, y que esos toros producen novillos. O sea, hay 2/ 3 generaciones, ya que esto es la genética superior, que se multiplica para después, en la segunda o tercera generación, para terminar de hacer los novillos que consumimos todos”.
Respecto de la Gran Campeona Negra, box 263, que ya ostenta un título de Campeón Ternera en la misma pista en 2025, Sebastián Berardi, integrante de Cabaña La Alianza de Chascomús, se mostró emocionado: “Cuando uno corona con una bandera una fila como la que vimos, es espectacular. Particularmente, me gusta la femineidad, el volumen y la potencia que tiene esta vaquillona. Se lo dedicamos a nuestro grupo de trabajo, nosotros somos la cara visible, pero hay mucha gente detrás de este logro”.
Martín Fernández, de Cabaña la Rubeta, ubicada en Lezama, manifestó respecto de la Gran Campeona Colorada, box 365, “esta hembra es una ternera que nació de un convenio de capitalización de embriones con don Néstor y Frigorífico Modelo de Uruguay. A los tres meses vino a La Rubeta y ahí se empezó a hacer toda la preparación. Ya fue Gran Campeona siendo vaquillona intermedia el año pasado y ahora compitió como vaca. Vamos a analizar si va a venir a Palermo”.
GRAN CAMPEON HEMBRA NEGRA DE LA EXPO
Cabaña “La Alianza” de CEBEY PERVAN, CLAUDIA NOEMI BERARDI SEBASTIAN – SCHMALZ PEDRO – AQUILOTTI S.A.
Box: 263 RP: 490
RESERVADO GRAN CAMPEON HEMBRA NEGRO DE LA EXPO
Cabaña “Tres Marias” de CAB. TRES MARIAS S.A., GRUPO DEMARCHI – HEMABE S.A.
Box: 376 RP: C018
TERCER MEJOR HEMBRA NEGRO DE LA EXPO
Cabaña “Origen” de CIA. ARG. DE HACIENDA S.A., -OJEA RULLAN C.-ALIGAFA S.A
Box: 371 RP: 830
GRAN CAMPEON HEMBRA COLORADA DE LA EXPO
Cabaña “La Rubeta” de RUBETA S.A., – DON NÉSTOR – FRIG. MODELO (UY)
Box: 365 RP: 408
RESERVADO GRAN CAMPEON HEMBRA COLORADO DE LA EXPO
Cabaña “La Pastoriza” de EL MADRIGAL S.R.L., LOS NOVATOS
Box: 308 RP:3457
TERCER MEJOR HEMBRA COLORADA DE LA EXPOSICION
Cabaña “La Llovizna” de EST. LA LLOVIZNA S.A.,
Box: 151 RP: 12975
CAMPEON VAQUILLONA MAYOR NEGRO
Cabaña “Huaca Curu” de SUCRES. DE JORGE A.BLANCO VILLEGAS S.H.DE GRACIELA A.Q.D
Box: 321 RP: 7023
RESERVADO CAMPEON VAQUILLONA MAYOR NEGRO
Cabaña “Tala Pampa” de LOS ELU S.R.L.,
Box: 326 RP: 220
TERCER MEJOR VAQUILLONA MAYOR NEGRO
Cabaña “La Paz” de GREGORIO, NUMO Y NOEL WERTHEIN S.A.A.G.C.I.,
Box:340 RP:16070
CAMPEON VAQUILLONA MAYOR COLORADO
Cabaña “La Cirila” de ZIEGENFUHS, RICARDO A.
Box: 334 RP: 688
RESERVADO DE CAMPEON VAQUILLONA MAYOR COLORADO
Cabaña “La Paz” de GREGORIO, NUMO Y NOEL WERTHEIN S.A.A.G.C.I., DON BENJAMIN
BOX: 336 RP: 16078
TERCER MEJOR VAQUILLONA MAYOR COLORADO
Cabaña “Don Fioto” de CORRENDO, LUCIANO GERMAN- SERGIO CECIVE-FRANCISCO QUIROGA
Box: 325 RP:450
CAMPEON VACA JOVEN NEGRO
Cabaña “La Rubeta” de RUBETA S.A., – LAUCKNER NÉSTOR
Box: 348 RP: 9061
RESERVADO DE CAMPEON VACA JOVEN NEGRO
Cabaña “Don Romeo” de SPINELLA, ALEJANDRO EZEQUIEL
Box: 343 RP: 2022
TERCER MEJOR VACA JOVEN NEGRO
Cabaña “Arandu” de ARANDU S.A.,
Box: 345 RP: 1460
CAMPEON VACA JOVEN COLORADO
Cabaña “El Fortin” de PRODUCTORES AGRICOLAS S.A.,
Box: 346 RP: 292
CAMPEON VACA NEGRO
Cabaña “Arandu” de ARANDU S.A.,
Box:350 RP:1370
RESERVADO CAMPEON VACA NEGRO
Cabaña “La Juanita” de OJEA RULLAN, CARLOS IGNACIO ANTONIO
Box: 362 RP: 296
TERCER MEJOR VACA NEGRO
Cabaña “La Alianza” de CEBEY PERVAN, CLAUDIA NOEMI BERARDI SEBASTIAN-CIAD. Y SEM. DON PEDRO SA-LOPEZ L. MATIAS
Box:364 RP: 442
CAMPEON VACA COLORADA
Cabaña “La Rubeta” de RUBETA S.A., – DON NÉSTOR – FRIG. MODELO (UY)
Box: 365 RP: 408
RESERVADO CAMPEON VACA COLORADA
Cabaña “La Angelita” de SALVINI E HIJOS S.R.L., – DOMISSI, DAMIAN – AÑEZ, IGNACIO
Box: 356 RP: 5181
TERCER MEJOR VACA COLORADA
Cabaña “Don Romeo” de SPINELLA, ALEJANDRO EZEQUIEL – ZANGUITU, RAUL
Box:349 RP: 1254
CAMPEON VACA CON CRIA NEGRO
Cabaña “Tres Marias” de CAB. TRES MARIAS S.A., GRUPO DEMARCHI – HEMABE S.A.
Box: 376 RP: C018
RESERVADA CAMPEON VACA CON CRIA NEGRO
Cabaña “Origen” de CIA. ARG. DE HACIENDA S.A., -OJEA RULLAN C.-ALIGAFA S.A
Box: 371 RP: 830
TERCER MEJOR VACA CON CRIA NEGRA
Cabaña “La Juanita” de OJEA RULLAN, CARLOS IGNACIO ANTONIO ALIGAFA S.A
Box:353 RP:50
CAMPEON VACA CON CRIA COLORADA
Cabaña “Santa Luisa” de DIRIBARNE, GASTON JOSE
Box: 363 RP: 150
RESERVADO CAMPEON VACA CON CRIA COLORADA
Cabaña “Nirihuau” de COM. Y GAN. DEL NIRIHUAU S.A.,
Box: 381 RP: 904
