Se disputa hoy domingo la 6ta. fecha del Ascenso

Hoy domingo 30 de agosto se disputará la sexta y penúltima fecha del Torneo de Primera B de la Liga Nuevejuliense de Fútbol, en una jornada que comenzará a las 13.30 horas y que tendrá tres encuentros programados.

Con la competencia entrando en su etapa decisiva, los equipos afrontarán una nueva fecha con el objetivo de sumar puntos importantes de cara a la definición del certamen.

Los partidos correspondientes a la sexta jornada serán los siguientes:

Defensores de Sarmiento vs. Unión de Dennehy

Árbitros: Martín Utello, Ignacio Pardavila, Marcos Iaconis y Jimena Álvarez.

Atlético Dudignac vs. Social y Deportivo 12 de Octubre

Árbitros: Valentina Invernós, Ignacio Brenna, Néstor Pancera y Alejandro Suencen.

Compañía General Buenos Aires vs. Atlético La Niña

Árbitros: Martín Moreno, Martín Pardavila, Axel Laborde y Lautaro Zorro.

En esta fecha tendrá jornada libre Defensores de la Boca

Tabla de posiciones con 5 fechas disputadas

Atl. La Niña 12

Def. de la Boca 7

Unión Dennehy 7

Compañía Gral. Bs. As. 5

12 de Octubre 4

Atl. Dudignac 4

Def. Sarmiento 3