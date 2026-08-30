Se disputa hoy domingo la 6ta. fecha del Ascenso
Hoy domingo 30 de agosto se disputará la sexta y penúltima fecha del Torneo de Primera B de la Liga Nuevejuliense de Fútbol, en una jornada que comenzará a las 13.30 horas y que tendrá tres encuentros programados.
Con la competencia entrando en su etapa decisiva, los equipos afrontarán una nueva fecha con el objetivo de sumar puntos importantes de cara a la definición del certamen.
Los partidos correspondientes a la sexta jornada serán los siguientes:
Defensores de Sarmiento vs. Unión de Dennehy
Árbitros: Martín Utello, Ignacio Pardavila, Marcos Iaconis y Jimena Álvarez.
Atlético Dudignac vs. Social y Deportivo 12 de Octubre
Árbitros: Valentina Invernós, Ignacio Brenna, Néstor Pancera y Alejandro Suencen.
Compañía General Buenos Aires vs. Atlético La Niña
Árbitros: Martín Moreno, Martín Pardavila, Axel Laborde y Lautaro Zorro.
En esta fecha tendrá jornada libre Defensores de la Boca
Tabla de posiciones con 5 fechas disputadas
Atl. La Niña 12
Def. de la Boca 7
Unión Dennehy 7
Compañía Gral. Bs. As. 5
12 de Octubre 4
Atl. Dudignac 4
Def. Sarmiento 3
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