Casa Nº 13: El convecino Walter Bustos gano la vivienda que sorteo el Club de Leones 9 de Julio

Este sábado 29 se llevo adelante el sorteo final de la rifa que organiza anualmente el Club de Leones de 9 de Julio y que tuvo como premio principal una casa a estrenar ubicada en calle Mendoza 1835, de esta ciudad.

El sorteo se realizó mediante la Quiniela Nacional Nocturna y tuvo como gran ganador al convecino Walter Alberto Bustos, con el número 8390, quien se adjudicó la vivienda, y que tras conocerse al flamante ganador, desde el Club de Leones, que vivían con altas expectativas este sorteo, donde se habían reunido en su sede de calle Poratti, a esperar el sorteo y tras ello, convocaron al ganador.



La rifa también contemplaba importantes premios en órdenes de compra, resultando ganadores:

1° premio: una casa a estrenar – Walter Alberto Bustos, N° 8390. Vendedora: María Rosa Nicolás.

2° premio: orden de compra por $1.500.000 – Graciela Gallo, N° 9328. Vendedora: María del Carmen Ormeyo.

3° premio: orden de compra por $1.000.000 – Ana María Gentile, N° 4291. Vendedora: María del Carmen Ormeyo.

4° premio: orden de compra por $800.000 – María Lorena Dick, N° 3371. Vendedora: María Rosa Nicolás.



Cabe destacar que desde la entidad leonistica, y previo al sorteo, el dia viernes 28 habían abierto la vivienda, permitiendo que vecinos y participantes pudieran recorrerla y conocer en detalle el inmueble que finalmente quedó en manos de Walter Bustos.

Tras conocerse el nombre del feliz ganador, los Leones y la familia Bustos se dirigieron hasta la casa para recorrerla y donde en medio de la felicidad, se tomaron varias fotografias.

Desde el Club de Leones de 9 de Julio destacaron el acompañamiento de la comunidad a esta tradicional propuesta, que año tras año permite a la institución continuar desarrollando sus acciones y proyectos en beneficio de la comunidad.

La entidad hizo llegar su agradecimiento a todas las personas que adquirieron la rifa, a los vendedores y a quienes colaboraron para hacer posible una nueva edición de esta iniciativa.