Concejo Deliberante de 9 de Julio: Oscar Ibarra fue declarado Ciudadano Distinguido Post Mortem

El Concejo Deliberante, en la sesión del jueves 27 de agosto realizada en la Escuela Nº 21. declaró Ciudadano Distinguido Post Mortem del Partido de 9 de Julio a Salvador Oscar «Negro» Ibarra. El Bloque de Concejales de la UCR presentó el proyecto que fue votado por unanimidad.

Se hizo hincapié en la destacada trayectoria en la comunidad por el vecino Oscar Ibarra (nacido el 1º de mayo de 1960 y fallecido el 29 de marzo de 2025); de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 5624/16 que establece el régimen de reconocimientos y distinciones municipales. Oscar Ibarra fue compañero de tareas de Diario El 9 de Julio durante muchos años, en la mayor parte de su vida laboral.

Familiares y amigos del «Negro» Ibarra estuvieron presentes en la sesión del Concejo Deliberante, viviendo un momento muy emotivo. En el momento de la aprobación los presentes respondieron con un cálido aplauso.

CONSIDERACIONES:

Se dio lectura a las consideraciones:

«Salvador Oscar Ibarra, conocido afectuosamente por toda la comunidad como «Negro» Ibarra, desarrolló una vida de trabajo, compromiso y servicio que dejó una profunda huella en la ciudad de Nueve de Julio.

Su trayectoria constituye un ejemplo de dedicación, esfuerzo y vocación comunitaria, valores que merecen ser reconocidos y preservados como parte del patrimonio humano de nuestro distrito.

«Desde muy joven inició su vínculo con el Diario El 9 de Julio, medio de comunicación en el que desarrolló gran parte de su vida laboral, acompañando durante más de cuatro décadas el crecimiento de una de las instituciones periodísticas más importantes de nuestra comunidad».

«En el ejercicio de su labor como reportero gráfico y trabajador de prensa supo registrar innumerables acontecimientos sociales, deportivos, culturales e institucionales que forman parte de la memoria colectiva de los nuevejulienses, convirtiéndose en un testigo

privilegiado de la historia cotidiana de nuestro pueblo».

«Su trabajo fue realizado siempre con profesionalismo, responsabilidad y una profunda vocación de servicio, características que le valieron el respeto de colegas, dirigentes, instituciones y vecinos».

«La fotografía y el periodismo gráfico constituyeron mucho más que una actividad laboral para Oscar Ibarra, transformándose en herramientas a través de las cuales contribuyó a documentar la vida de la comunidad, acercando la información y preservando imágenes que hoy forman parte de la identidad local».

«Paralelamente desarrolló una intensa actividad cultural vinculada a la música popular, siendo reconocido por su pasión por el canto y el folklore, expresiones que compartió generosamente con familiares, amigos y vecinos».

«Su participación en la vida comunitaria trascendió los ámbitos laboral y cultural, desempeñándose además como representante gremial de los trabajadores gráficos, función que ejerció con compromiso y convicción en defensa de los derechos de sus compañeros».

«Asimismo mantuvo una permanente vinculación con el Club Libertad, institución de la que fue dirigente e integrante de su comisión directiva, colaborando activamente con el desarrollo de una de las entidades deportivas más representativas de nuestro distrito».

«Quienes lo conocieron coinciden en destacar su carácter afable, su trato respetuoso, su permanente predisposición para colaborar y su capacidad para construir vínculos de amistad sinceros y duraderos».

«A lo largo de su vida supo ganarse el cariño y reconocimiento de la comunidad, dejando como legado no solamente su trabajo y sus realizaciones, sino también el ejemplo de una persona sencilla, trabajadora, solidaria y profundamente comprometida con las

instituciones de la ciudad».

«Las comunidades crecen y fortalecen su identidad cuando reconocen a aquellos vecinos que, desde distintos ámbitos, contribuyen silenciosamente al desarrollo social, cultural, deportivo e institucional de su pueblo».

«Corresponde a este Honorable Concejo Deliberante destacar la trayectoria de quienes han honrado a nuestra comunidad mediante una vida de esfuerzo, compromiso y servicio».

«La Distinción al Mérito constituye un reconocimiento institucional otorgado a ciudadanos que, a través de su esfuerzo, dedicación y logros, representan un orgullo para la comunidad».

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

ARTÍCULO 1°: Declárase Ciudadano Distinguido Post Mortem del Partido de Nueve de Julio a don Salvador Oscar Ibarra («Negro» Ibarra), en reconocimiento a su destacada trayectoria como trabajador de prensa, reportero gráfico, referente cultural, dirigente deportivo y vecino comprometido con la comunidad.-

ARTÍCULO 2°: Dispóngase la entrega del correspondiente Diploma a sus familiares directos como testimonio del reconocimiento y gratitud de la comunidad nuevejuliense, conforme a lo establecido por la Ordenanza N° 5634/16.-

ARTICULO 3º: Remítase copia de la presente al Diario El 9 de Julio y al Club Libertad, instituciones estrechamente vinculadas a la trayectoria de Salvador Oscar Ibarra.-

Fuente: Diario El 9 de Julio