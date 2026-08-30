El RENATRE y el SENASA avanzan en acciones conjuntas para el desarrollo del sector rural

El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) mantuvo un encuentro con autoridades del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) el pasado 26 de agosto, para avanzar en acciones conjuntas y fortalecer el trabajo articulado entre ambos organismos.

La reunión se realizó en la sede central del Registro y contó con la participación de la gerente general, Sol Henchoz; el delegado de Buenos Aires Norte, Rodrigo Esponda; la presidente del SENASA, María Beatriz “Pilu” Giraudo; y el vicepresidente, Néstor Osacar.

Durante la jornada, el RENATRE presentó la Certificación Empresarial de Prácticas Laborales Sostenibles (PLS) y el Programa de Empleo Rural (PER), dos servicios gratuitos que ofrece el Registro. También se destacó el trabajo del departamento de Empleo Rural Sostenible en el desarrollo de estas iniciativas y en la capacitación de personas trabajadoras, productoras y empleadoras, además de la posibilidad de incorporar propuestas formativas vinculadas con las necesidades del SENASA.

Por su parte, las autoridades del SENASA compartieron los avances en los procesos de modernización que lleva adelante el organismo, orientados a simplificar y optimizar la gestión.

El presidente del RENATRE, Abel Guerrieri, destacó la importancia de profundizar el vínculo entre ambos organismos: “El trabajo conjunto con el SENASA nos permite complementar las capacidades y el alcance territorial de cada institución. La articulación también permite mejorar, simplificar y difundir todos los trámites con los que cuenta el SENASA de autogestión para los productores y nosotros podemos colaborar con esa relación directa con el sector”.

En coincidencia con Guerrieri, Pilu Giraudo destacó la vinculación entre dos organismos públicos: «Es muy importante poder trabajar en conjunto y para el país, de esta manera podemos llegar más directo al productor».

El encuentro permitió avanzar en una agenda de trabajo conjunto desde las competencias específicas de cada organismo, con especial atención en la capacitación, la presencia territorial y la mejora de la gestión.

El RENATRE continúa articulando con organismos vinculados al sector rural para desarrollar acciones conjuntas que contribuyan a mejorar los servicios destinados a las personas trabajadoras y empleadoras y acompañar el desarrollo de la actividad en todo el país.