Se dio una movilización sindical por la reincorporación de una trabajadora de un consorcio de edificio

El martes 24 pasado se desarrollo frente a la Secretaria de Trabajo dependiente del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, en calle Vedia al 600 una movilización del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH OESTE), junto a empleados de los edificios, ya que una trabajadora, según manifestaron desde el sindicato, fue injustamente despedida, por lo que reclamaron su reincorporación, y lo expresaron a traves del organo provincial.

Al respecto, María de los Ángeles Rodríguez, Secretaria de dicha organizacion sindical con base en la ciudad de Junin explico que el SUTERH es un sindicato provincial que nuclea a todas las personas que están trabajando en todas las propiedades que se consideran de tipo “horizontal” como los edificios, los cementerios privados, las guarderías de lanchas, barrios privados, galerías, entre otros.

“El año pasado estuvimos haciendo un censo e inspecciones en Nueve de Julio y en toda la zona para censar a todos los trabajadores y registrar a todos los que aún no están. En el caso de la compañera que la despidieron que estaba registrada y que nos dio los datos sin ningún problema. Y después surge que la administradora se entera, se enoja y le dice que ella no es quién para darle los datos y que el sindicato no es quién para hacer esas inspecciones y la trata verbalmente muy mal. De allí se generan una serie de malos tratos verbales hacia la trabajadora. Incluso, me llamó a mi de mala manera”, explicó la sindicalista a la prensa.

Y agregó, incluso también a otras mujeres “comenzaron a temer que si tenían relación con el sindicato las echaran del trabajo. Así que tomando conocimiento de todo esto y de que a esta mujer la despidieron sin una causa, de un día para el otro y después de un accidente de trabajo que tuvo en el lugar y a partir de allí nos movilizamos”.

Por otra parte, aclaró que esos tipos de despidos “no pueden realizarse en forma unilateral sino que tiene que constar en acta con la firma demás de la mitad de la gente del consorcio. Hay una serie de pasos que se dan y anteayer no apareció con todas las firmas. Ese fue el motivo por el que nos movilizamos, detallo.

En cuanto a la movilización, desde el gremio solicitaron que “cambie la actitud la administradora del consorcio. Asimismo, se refirió a la reunión que mantuvieron recientemente con el ministerio del Trabajo. “Estamos muy agradecidos porque intervino de una manera excelente, explicando al representante del consorcio y él también demostró una muy buena predisposición para dar una respuesta. Quedó en que realizarán una asamblea extraordinaria para trasladar la inquietud de que reincorporen a la trabajadora”.

El próximo 10 de febrero se realizará una reunión en el ministerio en donde el consorcio informará su respuesta que el sindicato espera “sea positiva para nuestra compañera”, remarcó. “Nuestra compañera tiene dos hijas estudiando y está haciendo un esfuerzo enorme, como hoy lo estamos haciendo todos y hoy le sacaron su principal fuente de ingreso”, puntualizó.

Por último, remarcó que están muy esperanzados en que la respuesta del consorcio sea en favor de la trabajadora.