Se desarrollo en 9 de Julio el 7mo. Parlamento Bonaerense, con la presentación de varios proyectos

El recinto del Concejo Deliberante del partido de 9 de Julio fue sede este martes del 7mo. Parlamento Bonaerense de jóvenes y adultos y que cursan estudios en las modalidades del Censo 451 (Carlos Casares), FINE ST, Cens 451 y Cens 452 ( 9 de Julio), Cebas Nº 19, y que fueron acompañados por sus comunidades educativas, directivos, y de la Inspección Distrital de Educación, también participaron concejales y vecinos de ambos distritos.

En dialogo con El Regional Digital, la Inspectora Jefe Distrital, Gabriela Tiani recordó que el mismo Parlamento pero con otras temáticas, y otras comisiones se desarrollo en la ciudad de Carlos Casares. Este año somos anfitriones, y la expectativa de escuchar las propuestas, a partir de lo trabajado.

Tiani explico que este año son dos comisiones, Ambiente, abordado por los estudiantes de 9 de Julio, mientras que la comisión de Sujetos, Instituciones y cultura, a cargo de los alumnos de Carlos Casares, informo .

A grandes rasgos, Tiani subrayo que los objetivos son en poder escuchar las voces de los estudiantes, y si bien existe el Parlamento Juvenil, este es especifico en Adultos y Jóvenes, además de Adultos Mayores, con 51 años de trabajo continuado, y hoy, estimo que en la actualidad alcanza a un poco mas de 500 alumnos, refirió la máxima autoridad de educación del distrito.

Por ultimo detallo que finalizado el Parlamento de forma distrital, se evalúa de una instancia provincial, donde se reúnan de las distintas regiones educativas. Finalizo diciendo que varios de estos proyectos, como sucedió el año pasado, algunos se terminaron concretando.

Antes de la exposición y debate de los proyectos por parte de los alumnos, el presidente del Concejo Deliberante, Concejal Sebastian Malis, dejo su mensaje de bienvenida y alentó a seguir en ese camino de exponer los temas. Tambien la inspectora zonal, Gladys Caligaris y la Jefa Distrital, Gabriela Tiani, dirigieron sus palabras a los alumnos que expusieron sus proyectos, representando a sus cursos de estudio.