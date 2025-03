Se desarrolla con normalidad la elección de Delegados de la CEyS

Desde la hora 8 y hasta las 18hs se desarrolla la elección de Delegados Distritales correspondiente al Estatuto de la CEyS Mariano Moreno y que se desarrolla en Escuela Normal Superior, en las localidades de Patricios y Carlos Maria Naon.

En esta oportunidad la Elección de Delegados tiene el atenuante que la Junta Electoral dio de baja la lista de candidatos de Lista Celeste y Blanca del distrito Sur, por entender, que no cumplía con lo reglamentado por lo que » no se oficializa la nómina de candidatos de la Lista Celeste y Blanca por aplicación del Art. 39 inc. “k” del Estatuto Social», informo la Junta en una escueto informe en la primer semana de marzo.

Ante ello esta semana los apoderados de la Lista Celeste y Blanca, denunciaron un fraude por parte de la conducción del Consejo de Administración , subrayando «falta de transparencia en el proceso electoral, la exclusión de candidatos sin causa y la falta de información a los asociados que pretenden participar democráticamente»…

En tanto que a horas de darse el acto eleccionario, desde la Lista Celeste informaron que presentaron ante la Junta Electoral, una nota dando cuenta que no están dadas las condiciones necesarias para el acto eleccionario, convocado por el Consejo de Administraciones – Nota a Junta Electoral presentada por la Lista Celeste y Blanca

En ese marco, el acto eleccionario con que se lleva adelante con total normalidad y para la hora 11 llevaba mas de 200 asociados que habian votado y con la presencia de un veedor del INAES, que provino desde la Ciudad de Trenque Lauquen, donde el Dr. Pablo Losman, además de asesor legal de la CEyS e integrante de la Junta Electoral, confirmo el recibo de la nota de Lista Celeste y Blanca, en tanto que el veedor del INAES, Ignacio Girado, subrayo que se esta monitoreando todo y que la boleta de cada distrito de Lista Celeste y Blanca, a excepcion de Distrito Sur, al estar oficializadas, tienen que estar al servicio del asociado que va a votar, informaron.