Se dejo habilitada la nueva Playa de Camiones:

Este mediodía, la Intendente Municipal de Nueve de Julio, María José Gentile, acompañada de funcionarios de su Gabinete, empresarios del transporte y choferes de la ciudad procedió a dejar

habilitada la nueva playa de camiones de nuestra ciudad, ubicada en las inmediaciones de Avda. Urquiza y Ruta 65, en el predio de 3,5 Has.

En este nuevo sector se realizó la colocación del alambrado perimetral y una garita de entrada con sanitarios y oficina, la iluminación del predio y tendido de la red de agua corriente y cámaras de

seguridad.

En la oportunidad, la jefa comunal destacó la posibilidad de relocalizar este espacio, que se encontraba en pleno corazón de Ciudad Nueva, “de manera de descomprimir la situación del antiguo lugar, que genera inconvenientes y molestias”.



“Los usuarios de esta nueva playa han manifestado su satisfacción por la mejor accesibilidad con la que cuenta la misma, cercana a la Ruta 65”, subrayó, en tanto que mencionó que se podrán estacionar allí más de 30 camiones, los que estarán monitoreados permanentemente.



Por su parte, el subsecretario de Obras y Servicios Públicos, Cristian Poggi y el titular del área, Juan Pablo Boufflet, destacaron las condiciones en las que se encuentra el predio, que fue dotado de todas las comodidades necesarias, por lo que instaron a los vecinos transportistas a hacer uso de la misma, evitando que se produzcan situaciones como las que se dan a diario, con camiones estacionados en lugares no permitidos, lo que da lugar al labrado de infracciones por parte de la dirección de Tránsito, en cumplimiento de las normativas vigentes.